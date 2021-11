Michele Lamberti ha conquistato una splendida medaglia d’argento sui 50 metri dorso agli Europei 2021 di nuoto in vasca corta. L’azzurro è riuscito a conquistare la sua prima medaglia internazionale tra i grandi, dopo che ieri aveva strabiliato con un doppio show nei turni eliminatori su questa distanza e sui 100 metri farfalla.

Il figlio d’arte di due campioni come Giorgio Lamberti e Tanya Vannini ha timbrato il record italiano, scendendo a un superlativo 23.65 e migliorando di quattordici centesimi il primato siglato ieri nella vasca di Kazan (Russia). Il classe 2000 si è fatto apprezzare in fase di virata e in subacquea, emergendo in un contesto decisamente competitivo. Si tratta di uno splendido regalo per i suoi 21 anni, compiuti proprio oggi.

Il russo Kliment Kolesnikov è uscito in maniera prepotente nella vasca di ritorno ed è oggettivamente parso imbattibile. Il vice campione olimpico di 100 dorso e 100 stile libero ha difeso il titolo conquistato due anni fa, imponendosi col tempo di 22.47 (record dei campionati continentali). Medaglia di bronzo al collo del quotato rumeno Robert-Andrei Glinta (22.74), mentre Lorenzo Mora ha concluso in sesta posizione (23.19).

