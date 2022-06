Podio sfumato per Marco De Tullio che ha accarezzato a lungo un piazzamento nei tre nella finale dei 400 stile libero maschile. Il classe 2000 si deve arrendere alla fatica degli ultimi 50 metri, chiudendo al 5° posto con il tempo di 3'44''14 che gli vale comunque come suo personale. Imprendibile l’australiano Elijah Winnington che ha vinto la gara con un 3'41''22, con un'azione devastante proprio nell'ultima vasca (26''50). Poi il tedesco Lukas Märtens con il tempo di 3'42''85 e infine il brasiliano Guilherme Pereira Da Costa che ha fermato il crono in 3'43''31.

Podio sfumato perché il barese aveva viaggiato sui tempi di Winnington e Märtens sui primi 200 metri (1'50''86), era sceso ai 300 metri (2'47''51) ma era ancora in corsa per la medaglia di bronzo. Nel finale, però, lo sforzo è costato a De Tullio che è stato così sorpassato da Da Costa e anche dall'austriaco Felix Auböck che ha chiuso in 3'43''58.

