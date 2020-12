L'azzurrina, argento iridato della specialità, ha messo in vasca una cattiveria notevolissima che le ha permesso di prendere il largo dopo i 15 metri, facendo vedere una progressione mai vista. La piscina di Riccione non ha potuto far altro che sottolineare quanta classe abbia la tarantina che con questa nuotata sempre in presa e in spinta si è presa il crono di 29"61, nuovo record italiano (il precedente, 29"85, era sempre suo). Una dimostrazione di forza senza eguali per lei, che ha centrato il terzo tempo di sempre in Europa. Alle sue spalle hanno concluso Martina Carraro e Arianna Castiglioni che in 30″44 e in 31″05 non hanno potuto tenere a freno l’incedere della classe 2005 scatenata.