È andata in archivio la prima giornata degli Assoluti Primaverili di nuoto in vasca lunga, di scena a Riccione. Nell’impianto romagnolo un day-1 nelle quale nuotatori e nuotatrici si sono messi in particolare evidenza, in un contesto importante visto che oltre al successo nazionale erano in palio i pass per i Mondiali 2022 a Budapest (Ungheria) e gli Europei di Roma.

Arianna Castiglioni, stabilendo comunque il nuovo record nazionale “Cadetti”. L’azzurra con un incedere molto convinto ha preceduto proprio Castiglioni (1:06.17), qualificata anche lei ai Mondiali, e Lisa Angiolini (1:06.82), mentre ha concluso solo al quinto posto Martina Carraro (1:07.78). Partiamo da Benedetta Pilato e i suoi 100 rana . La pugliese ha ottenuto la qualificazione alla rassegna iridata e continentale con il successo in 1:05.70 ad appena 3 centesimi dal primato italiano di, stabilendo comunque il nuovo record nazionale “Cadetti”. L’azzurra con un incedere molto convinto ha preceduto proprio Castiglioni (1:06.17), qualificata anche lei ai Mondiali, e(1:06.82), mentre ha concluso solo al quinto posto Martina Carraro (1:07.78).

De Tullio e Galossi scatenati

Ancora spettacolo nei 400 stile libero uomini dove la nouvelle vague si è fatta strada. Si perché il classe 2000 Marco De Tullio ha ottenuto il successo in 3:44.47 (qualificazione ai Mondiali e agli Europei) mettendosi alle spalle il compagno di allenamenti Lorenzo Galossi, straordinario per la sua giovane età. L’azzurrino, infatti, ha firmato il nuovo record italiano “Ragazzi”, nuovo primato europeo junior e soprattutto la qualificazione ai Mondiali in 3:45.93. Due riscontri che valgono la vetta nel ranking mondiale a entrambi. Impressionante soprattutto il miglioramento di Galossi, che ha tolto al suo best time di stamane quasi cinque secondi. Terzo Gabriele Detti (3:46.12), distante dai suoi migliori crono.

Quadarella da sballo

Martina Caramignoli (8:31.03) e Giulia Salin (8:34.58). Negli 800 stile libero, con il crono di 8:24.23, Simona Quadarella ha vinto il titolo tricolore degli 800 sl donne , guadagnandosi la partecipazione ai Mondiali di Budapest. Per Quadarella doppia soddisfazione, tenuto conto anche del pass per gli Europei di casa in una gara nella quale a completare il podio sono state(8:31.03) e(8:34.58).

Nei 50 dorso uomini Michele Lamberti ha centrato il successo in 24.95 e lo ritroveremo a Roma, mentre nei 200 farfalla uomini grande vittoria di Giacomo Carini. L’allievo di Matteo Giunta ha vinto 1:55.43, precedendo Alberto Razzetti (1:55.79) e Federico Burdisso (1:56.16), bronzo olimpico. Il tempo limite per i Mondiali non è stato conquistato (1:55.20) e colpisce il riscontro di Burdisso non al top della condizione evidentemente, pagando molto nell’ultima vasca.

Nei 400 misti orfani di Ilaria Cusinato, Sara Franceschi non è andata oltre il 4:40.13 e si deve accontentare essenzialmente della qualificazione agli Europei, visto che la toscana per andare a Budapest avrebbe dovuto nuotare un crono da 4:37. Infine nei 50 stile libero maschili, affermazione di Luca Dotto in 21.86 davanti a Lorenzo Deplano (21.87) e a Lorenzo Zazzeri (22.04). Solo quarto Alessandro Miressi (22.23). Il 21.70, tempo per i Mondiali, è stato solo sfiorato e Dotto si è guadagnato la qualifica agli Europei di Roma.

