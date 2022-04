Missione compiuta al centesimo da Simona Quadarella nella Finale degli 800 stile libero donne, valida per gli Assoluti Primaverili 2022 di nuoto. A Riccione, l’azzurra ha ottenuto il successo negli 800 stile libero, vincendo il titolo italiano con il tempo di 8:24.23 e conquistando anche il pass per i Mondiali e gli Europei che si terranno rispettivamente a Budapest e a Roma in questa specialità.

La romana, senza incantare, è riuscita a ottenere un crono al di sotto del limite imposto dalla Federnuoto (8:24.30) precedendo nell’ormai abituale confronto Martina Rita Caramignoli (8:31.03) e Giulia Salin (8:34.58). Una gara senza storia con il passaggio ai 200 metri di 2:04.19, quello ai 400 di 4:10.66 e ai 600 di 6:17.86.

Si è all’inizio di un percorso e Quadarella ha raggiunto il proprio traguardo, dovendo però chiaramente aumentare i giri del proprio motore in vista delle rassegne iridate e mondiali che vedranno al via atlete altamente qualificate che scenderanno sotto il limite dell’8:20. È evidente per l’azzurra che questi Campionati rappresentino solo il primo step.

QUADARELLA: "LA MEDAGLIA È BELLISSIMA: ORA CI RIPROVERÒ""

