Dopo la disputata dei Campionati italiani estivi presso il Centro federale di Ostia, si era in attesa della comunicazione ufficiale sull’elenco dei convocati dell’Italia agli Europei di nuoto a Roma. Nella stupenda piscina del Foro Italico saranno ben 58 i rappresentanti del Bel Paese, pronti a competere e a ottenere risultati ragguardevoli, in linea di continuità con quanto accaduto ai recenti Mondiali di Budapest (Ungheria). Dall’11 al 17 agosto34 uomini e 24 donne saranno sui blocchetti di partenza del nuoto in corsie. Gregorio Paltrinieri sarà la stella più lucente, essendo colui che si cimenterà non solo nella vasca romana, ma anche nelle acque libere, come già fatto nell’esperienza magiara.

Da notare nella lista un’apertura ai giovani: nove atlete in ambito femminile, nate negli anni 2000, tra cui le gemelle Antonietta e Noemi Cesarano, Antonella Crispino, Sofia Morini e Chiara Tarantino classe 2003. Altrettanti se ne riscontrano al maschile. I più giovani di questa spedizione sono Lorenzo Galossi, molto atteso nella su Roma, e Benedetta Pilato, desiderosa di imporsi anche a livello europeo come fatto nella rassegna iridata. Presenti all’appello tutti finalisti, nonché medagliati, alle Olimpiadi di Tokyo e ai Mondiali di Budapest, oltre a Paltrinieri. Da notare anche un gradito il ritorno cioè quello della coppia nella vita e nello stile (rana) Fabio Scozzoli/Martina Carraro.

Dove vedere gli Europei di nuoto a Roma

Doppia esposizione per i campionati europei di Roma 2022. A Rai, che sarà Host Broadcaster dell'evento con oltre 100 ore di produzione per la diretta televisiva e streaming di ogni evento cui si aggiungeranno molteplici servizi di approfondimento per 200 milioni di telespettatori stimati, si aggiunge Sky che, dopo gli Internazionali d'Italia, ha annunciato che coprirà in diretta la trentaseiesima edizione dei campionati continentali che si terrà a Roma dall'11 al 21 agosto.

I CONVOCATI DELL’ITALIA AGLI EUROPEI 2022 DI NUOTO

UOMINI

Domenico Acerenza (Fiamme Oro – CC Napoli)

Alessandro Bori (Fiamme Gialle – In Sport)

Federico Burdisso (Esercito – Aurelia Nuoto)

Giacomo Carini (Fiamme Gialle – Vittorino da Feltre)

Andrea Castello (Esercito – Imolanuoto)

Thomas Ceccon (Fiamme Oro – Leosport)

Simone Cerasuolo (Fiamme Oro – Imolanuoto)

Matteo Ciampi (Esercito – Livorno Aquatics)

Piero Codia (Esercito – CC Aniene)

Luca De Tullio (Fiamme Oro – CC Aniene)

Marco De Tullio (CC Aniene)

Leonardo Deplano (CC Aniene)

Gabriele Detti (Esercito – In Sport)

Stefano Di Cola (Marina Militare – CC Aniene)

Luca Dotto (Carabinieri – Larus Nuoto)

Claudio Faraci (CC Aniene)

Manuel Frigo (Fiamme Oro – Team Veneto)

Lorenzo Galossi (CC Aniene)

Lorenzo Gargani (CUS Udine)

Michele Lamberti (Fiamme Gialle – GAM Brescia)

Nicolò Martinenghi (CC Aniene)

Pierandrea Matteazzi (Esercito – In Sport)

Filippo Megli (Carabinieri – RN Florentia)

Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino)

Lorenzo Mora (Fiamme Rosse – Vigili Fuoco Modena)

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro – Coopernuoto)

Luca Pizzini (Carabinieri – IC Bentegodi)

Federico Poggio (Fiamme Azzurre – Imolanuoto)

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle – Genova Nuoto My Sport)

Matteo Restivo (Carabinieri – RN Florentia)

Matteo Rivolta (Fiamme Oro – CC Aniene)

Fabio Scozzoli (Esercito – Imola Nuoto)

Simone Stefanì (Fiamme Oro – Time Limit)

Lorenzo Zazzeri (Esercito – RN Florentia)

DONNE

Lisa Angiolini (Virtus Buonconvento)

Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre – Azzurra 91)

Linda Caponi (Carabinieri – TNT Empoli)

Martina Caramignoli (Fiamme Oro – Aurelia Nuoto)

Martina Carraro (Fiamme Azzurre – Azzurra 91)

Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle – Team Insubrika)

Antonietta Cesarano (Assonuoto Caserta)

Noemi Cesarano (Assonuoto Caserta)

Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle – Azzurra 91)

Antonella Crispino (Esercito – Assonuoto Caserta)

Ilaria Cusinato (Fiamme Oro – Team Veneto)

Elena Di Liddo (Carabinieri – CC Aniene)

Silvia Di Pietro (Carabinieri – CC Aniene)

Francesca Fangio (In Sport)

Sara Franceschi (Fiamme Gialle – Livorno Aquatics)

Francesca Fresia (Aquatica Torino)

Alice Mizzau (Fiamme Gialle – Vis Sauro Pesaro)

Sofia Morini (Esercito – Azzurra 91)

Margherita Panziera (Fiamme Oro – CC Aniene)

Benedetta Pilato (Fiamme Oro – CC Aniene)

Simona Quadarella (CC Aniene)

Silvia Scalia (Fiamme Gialle – CC Aniene)

Chiara Tarantino (Fiamme Gialle)

Federica Toma (Carabinieri- In Sport)

