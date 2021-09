L'International swimming league perde una delle sue protagoniste. Nella manifestazione in corso a Napoli, non scenderà più in vasca l'australiana Madison Wilson: la bi-medagliata olimpica a Tokyo 2020 è risultata positiva al Covid-19 ed è stata portata in un ospedale cittadino per accertamenti, prima di essere giudicata fuori pericolo e mandata isolamento nella sua camera d'albergo. Si tratta del secondo caso riscontrato alla manifestazione mentre i tamponi effettuati su atleti e addetti ai lavori sono stati più di 2700. La positività è stata riscontrata due giorni fa ma la notizia è stata fatta trapelare appena in queste ore.

Pellegrini: "Doping e non solo, per cosa mi batterò al CIO"

Dispiacere e timore nelle parole di Wilson, che ha commentato l'accaduto con un post su Instagram. "Sono estremamente delusa e dispiaciuta di non correre al fianco dei miei compagni di squadra nella gara 8 qui all'Isl. Anche se sono stata vaccinata due volte e ho preso le giuste precauzioni stabilite dall'Isl, sono riuscita a contagiarmi. Mi sento estremamente sfortunata ma credo che questo sia un enorme campanello d'allarme, il Covid è una cosa seria e quando arriva colpisce molto duramente. Sarei stupida a non dire che avevo paura. Sono così fortunata per tutta la mia famiglia, i miei amici e le persone di supporto. Mi sto prendendo un po' di tempo per riposarmi e sono sicura che sarò pronta a riprendermi in men che non si dica".

Nuoto Federica Pellegrini: "Ora mi sento pronta a diventare mamma" 17/09/2021 A 17:01

FEDERICA PELLEGRINI: DA ATENE 2004 A TOKYO 2020, GRAZIE DIVINA!

Nuoto Malagò: "Pellegrini dentro Giunta e CIO, puntiamo sulle donne" 13/09/2021 A 15:40