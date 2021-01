L’altro azzurro atteso quest’oggi era Nicolo Martinenghi che si confrontava con un rivale di alto profilo come l’olandese Arno Kamminga. Ebbene, il lombardo ha concesso il bis dopo il successo nei 50 rana e ha fatto suoi i 100 in 59″10, facendo una gara in rimonta e precedendo il qualificato avversario (59″21). Terzo l’altro azzurro Alessandro Pinzuti (1’01″13), che ha gareggiato anche nei 50 farfalla per puro divertimento (quarto in 25″72 nella gara vinta dal tulipano Nyls Korstanje in 23″32 con il record della manifestazione). Record della manifestazione siglato, tra l’altro, anche da Martinenghi.