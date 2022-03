La squalifica della star del nuoto cinese Sun Yang per 4 anni e 3 mesi non sarà revocata. Il Tribunale Federale di Losanna, ultimo organo a cui l’atleta poteva appellarsi, ha respinto il ricorso dello sportivo contro la decisione del Tribunale arbitrale dello sport (TAS). La sanzione è entrata in vigore nel febbraio 2020.

La decisione, contro cui Sun Yang aveva fatto ricorso, non viola i principi fondamentali dell'ordine giuridico, ha indicato la Prima Corte di diritto civile del TF nella sua sentenza pubblicata oggi. Neppure il diritto di essere ascoltato del nuotatore cinese è stato violato. Il Tribunale federale non è invece entrato nel merito delle altre lamentele dello sportivo. A livello giuridico, il TF infatti non può controllare liberamente le decisioni pronunciate dal TAS. La legge svizzera limita il suo controllo materiale alla sola questione di sapere se la sentenza violi o meno i principi essenziali dell'ordine giuridico.

E così la squalifica di Sun Yang resta. Una squalifica e una vicenda che risale ormai al 28 febbraio 2020, quando il TAS di Losanna aveva pronunciato una sospensione di 8 anni contro Sun Yang per violazione delle regole antidoping della Federazione internazionale di nuoto. Nel dicembre dello stesso anno, il Tribunale Federale aveva però accolto un ricorso del nuotatore cinese.

La decisione del TAS infatti era stata annullata a causa della parzialità di uno dei giudici, l'italiano Franco Frattini, che sui propri canali social si era lasciato scappare delle frasi che erano state giudicate dall’organo svizzero come riconducibili a una forma di pregiudizio nei confronti di Sun Yang. E così, nel giugno 2021, il tribunale si era riunito nuovamente e con una nuova composizione aveva pronunciato una sospensione di 4 anni e 3 mesi, con effetto dal 28 febbraio del 2020.

Il 30enne Sun Yang, tra le altre cose primatista mondiale sui 1500 metri, è uno dei nuotatori più forti e vincenti degli ultimi anni ed è stato a lungo rivale di Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti su quella distanza. Da sempre atleta chiacchierato – storica la protesta dell’australiano Mack Horton, che ai mondiali del 2019 si rifiutò di partecipare alla premiazione della gara vinta proprio da Sun Yang – in Cina il nuotatore è considerato una sorta di eroe nazionale. Con questa sospensione il 3 volte oro olimpico Sun Yang vedrà scadere la sua squalifica nel maggio del 2024, proprio pochi mesi prima delle Olimpiadi estive di Parigi. Da capire se quello resterà un obiettivo o se la federazione cinese preferirà puntare su altri atleti.

