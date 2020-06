Settecolli 2020 confermato ad agosto a Roma! Le gare saranno valide anche per gli Assoluti

Dal nostro partner OAsport.it

Buonissima notizia per l’Italia del nuoto in piscina. È stato confermato il Trofeo Settecolli 2020: la manifestazione, giunta alla sua 57ma edizione, si svolgerà dall’11 al 13 Agosto e sarà valido come Campionato Italiano assoluto.

L’annuncio è arrivato dalla Federazione Italiana Nuoto, che: “Ha approvato in sede di Consiglio Federale un programma per favorire la ripresa dell’attività agonistica federale, definendo, qualora possibile, lo svolgimento di competizioni di carattere regionale, nazionale e internazionale da svolgersi a partire dal mese di luglio, compatibilmente e nel pieno rispetto delle norme governative che saranno emanate per ridurre il rischio di contagio da Covid19”.

Nuoto #OlympicDay, Federica Pellegrini: "Speriamo di tornare in gara a Roma in agosto" 23/06/2020 A 11:07

Ovviamente ci saranno alcune novità per garantire la sicurezza. Al momento nulla di certo, ma le gare dovrebbero svolgersi su sei sessioni con formula a serie, senza le staffette, per evitare assembramenti.

gianluca.bruno@oasport.it

Nuoto Detti: "Alle Olimpiadi voglio battere tutti su 400 e 800: Paltrinieri mi manca” 19/06/2020 A 08:22