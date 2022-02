slalom maschile, con la coppia biathlon dalle 8.45, dopo il sci di fondo con le eventuali finali della team sprint tecnica classica femminile e maschile alle 10.45. Chiude il fitto programma degli azzurri lo short track: la eventuale finale A della staffetta uomini partirà dalle 13.44, mentre Arianna Fontana punta a fare bene nella possibile finale dei 1500metri dalle 14.18. Mercoledì 16 febbraio andrà in scena la dodicesima giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 . Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si assegneranno 8 ori. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete nello, con la coppia Vinatzer-Razzoli candidata alla medaglia. Alle 3.30 anche la prova di discesa per la combinata alpina femminile. La prima manche partirà dalle 3.15 della notte italiana, mentre la seconda dalle 6.45. Speranze di podio anche nella staffetta 4+6km donne deldalle 8.45, dopo il bronzo d'antologia di Dorthea Wierer . Alle 10.15 spazio allocon le eventuali finali della team sprint tecnica classica femminile e maschile alle 10.45. Chiude il fitto programma degli azzurri: la eventuale finale A della staffetta uomini partirà dalle 13.44, mentre Arianna Fontana punta a fare bene nella possibile finale dei 1500metri dalle 14.18.

Ad

Pechino 2022 Beijing Today: il meglio del Day 10 18 ORE FA

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming di mercoledì 16 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Tutti gli orari sono italiani (in Cina sono avanti sette ore rispetto a noi).

Goggia e Delago sul podio in discesa, il mini-movie dell'impresa

LE SPERANZE DI MEDAGLIA DI MERCOLEDI' 16 FEBBRAIO

Ore 6.45, Sci alpino: seconda manche slalom uomini. Una vera e propria gara lotteria. E se dalla roulette dei rapid gates emergesse l’azzurro? Giuliano Razzoli e Alex Vinatzer saranno due autentiche mine vaganti. E non va dimenticato neppure Tommaso Sala.

Ore 8.45, Biathlon: staffetta 4×6 km donne. Sulla carta la medaglia è molto distante, con le azzurre realisticamente collocate tra la sesta e l’ottava posizione. Se poi le squadre da battere dovessero sbagliare molto, allora si aprirebbe un piccolo spiraglio.

Ore 10.45, Sci di fondo: team-sprint tc uomini. Norvegia e Russia prenotano due posti sul podio. E poi? La sensazione è che Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani possano ampiamente giocarsela con tutte le altre contendenti.

Ore 13.44, Short track: finale staffetta uomini. L’Italia è sicuramente competitiva, ma anche in questo caso dovrà fare i conti con avversarie più attrezzate.

Ore 14.18, Short track: finale 1500 metri donne. Arianna Fontana non ama questa distanza come i 500, ma di sicuro più dei 1000, perché qui può far valere acume tattico ed esperienza. Si può fare.

Fontana: "Dispiace, pensavo di avere la medaglia: ma non è finita..."

PROGRAMMA, ORARI E ITALIANI IN GARA MERCOLEDI' 16 FEBBRAIO

MERCOLEDI' 16 FEBBRAIO

02.30, FREESTYLE: prima manche finale slopestyle uomini – ev. Leonardo Donaggio

02.40, BOB: prove 1 e 2 bob a 4 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini), Italia 2 (Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini)

02.58, FREESTYLE: seconda manche finale slopestyle uomini – ev. Leonardo Donaggio

03.15, SCI ALPINO: prima manche slalom uomini – da selezionare tra Luca De Aliprandini, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Alex Vinatzer

03.26, FREESTYLE: terza manche finale slopestyle uomini – ev. Leonardo Donaggio

03.30, SCI ALPINO: prova discesa libera per combinata alpina donne – da selezionare tra Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Anita Gulli, Francesca Marsaglia

06.45, SCI ALPINO: seconda manche slalom uomini – ev. da selezionare tra Luca De Aliprandini, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Alex Vinatzer

07.05, CURLING: sessione 11 round robin uomini (Cina-Svizzera, Gran Bretagna-ROC, Italia-Danimarca) – Italia (Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner – alternate Mattia Giovanella)

07.10, BOB: prove 3 e 4 bob a 2 donne

08.00, COMBINATA NORDICA: allenamento 4 Gundersen trampolino grande / 10 km per gara a squadre – Italia (Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa)

08.15, SCI DI FONDO: semifinali team sprint tecnica classica donne – da definire (italiane da selezionare tra Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni)

08.45, BIATHLON: staffetta 4×6 km donne – Italia (da definire tra Michela Carrara, Samuela Comola, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)

09.15, SCI DI FONDO: semifinali team sprint tecnica classica uomini – da definire (italiani da selezionare tra Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura)

10.15, SCI DI FONDO: finale team sprint tecnica classica donne – ev. da definire (italiane da selezionare tra Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni)

10.45, SCI DI FONDO: finale team sprint tecnica classica uomini – ev. da definire (italiani da selezionare tra Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura)

12.00, FREESTYLE: finale 1 aerials uomini

12.30, HOCKEY GHIACCIO: Finlandia-Svizzera, finale per il bronzo donne

12.30, SHORT TRACK: quarti di finale 1500 metri donne – tre azzurre da selezionare tra Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Martina Valcepina

13.00, FREESTYLE: finale 2 aerials uomini

13.15, SHORT TRACK: semifinali 1500 metri donne – ev. tre azzurre da selezionare tra Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Martina Valcepina

13.32, SHORT TRACK: Finale B staffetta uomini

13.44, SHORT TRACK: Finale A staffetta uomini – Italia (da selezionare tra Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser – la composizione verrà comunicata 15 minuti prima del via)

14.11, SHORT TRACK: Finale B 1500 metri donne – ev. tre azzurre da selezionare tra Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Martina Valcepina

14.18, SHORT TRACK: Finale A 1500 metri donne – ev. tre azzurre da selezionare tra Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Martina Valcepina

Schulting medaglia d'oro, Fontana finisce a terra: gli highlights

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Pechino 2022: svelate le medaglie delle Olimpiadi invernali

Pechino 2022 Goggia, buone sensazioni in prova; Bertagna in finale nello slopestyle 19 ORE FA