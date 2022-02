Sabato 19 febbraio andrà in scena la quindicesima giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno otto eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli a cinque cerchi: halfpipe maschile per lo sci freestyle, team event per lo sci alpino, 50 km maschile per lo sci di fondo, curling maschile, mass start maschile e femminile per lo speed skating, coppie per il pattinaggio artistico e bob a 2 femminile. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming di sabato 19 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Tutti gli orari sono italiani (in Cina sono avanti sette ore rispetto a noi).

LE SPERANZE DI MEDAGLIA SABATO 19 FEBBRAIO

Alle 2.30 si parte con la prima manche di bob a 4. L'Italia schiera due formazioni agguerrite, con il primo quartetto composto da Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini e il secondo che vedrà in pista Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini. Le speranze di medaglia sono risicate, però mai direi mai. La seconda manche si terrà alle 4.05 (ora italiana).

nel team event, l'Italia schiera il quartetto targato Federica Brignone, Marta Bassino, Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini. Per Brignone, in particolare, questa gara è l'occasione perfetta per coronare un'altra Olimpiade Eventuali quarti di finale alle 3.40, semifinali alle 4.09 e le due finali per bronzo e oro rispettivamente alle 4.28 e 4.37. Alle 3.00 l'ultima tappa dello sci alpino olimpico:, l'Italia schiera il quartetto targatoPer Brignone, in particolare, questa gara è l'occasione perfetta per coronare un'altra Olimpiade da protagonista all'alba dei suoi 31 anni , dopo il portentoso argento nello slalom gigante e il bronzo nella combinata. Per Vinatzer e De Aliprandini l'ultima chance per mettersi alle spalle le loro cadute (rispettivamente nello slalom e nel gigante). Non sappiamo cosa aspettarci da una competizione in cui l’Italia, salvo il bronzo ai Mondiali 2019, ha sempre ottenuto poco o nulla e nella quale sembra anche non credere sino in fondo. Là davanti Svizzera, Austria, ma anche Norvegia e Svezia fanno paura, ma i nostri italiani hanno dimostrato di destreggiarsi bene in parallelo. Staremo a vedere.

Alle 7.00 tocca allo sci di fondo, e in particolare alla 50km a tecnica libera. I nomi da seguire sono Krueger, Holund e Klaebo: i bookmakers sono tutti sostanzialmente d’accordo nel porre i tre norge come grandi favoriti, con Alexander Bolshunov e Denis Spitsov nel ruolo di outsider. Per quanto riguarda l’Italia, l’obiettivo è quello di provare ad entrare nei 20 con Salvadori e Ventura.

speed skating! Dopo il beffardo quarto posto nei 5000 metri, Francesca Lollobrigida cercherà di chiudere in bellezza un'Olimpiade comunque spettacolare. La romana è attesa alla prova della mass start, sua gara preferita. La pattinatrice romana, dopo lo splendido argento conquistato sui 3000 metri, Andrea Giovannini e Michele Malfatti a caccia di gloria. Nel maschile si partirà dalle 8.00 con le semifinali, mentre la finalissima è in programma alle 9.30. Alle 8.00 poi loDopo il beffardo quarto posto nei 5000 metri,La romana è attesa alla prova della mass start, sua gara preferita. La pattinatrice romana, dopo lo splendido argento conquistato sui 3000 metri, ha sfiorato il podio per soli 48 centesimi nella finale dei 1500 metri , chiudendo in sesta posizione. La semifinale femminile partirà alle 8.45 italiane, mentre la finale alle 10.00. Prima però, spazio anche alla mass start maschile, cona caccia di gloria. Nel maschile si partirà dalle 8.00 con le semifinali, mentre la finalissima è in programma alle 9.30.

Alle 12.00, infine, il programma libero del pattinaggio di figura con le coppie Nicole Della Monica-Matteo Guarise e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini che tenteranno l'ingresso in top5.

PROGRAMMA, ORARI E ITALIANI IN GARA SABATO 19 FEBBRAIO

SABATO 19 FEBBRAIO

02.30 - FREESTYLE: prima manche finale half-pipe uomini

02.30 - BOB: prima manche bob a 4 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini), Italia 2 (Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini)

02.57 - FREESTYLE: seconda manche finale half-pipe uomini

03.00 - SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo, ottavi di finale - Italia (Brignone, Vinatzer, De Aliprandini, Bassino)

03.24 - FREESTYLE: terza manche finale half-pipe uomini

03.40 - SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo, quarti di finale (ev. Brignone, Vinatzer, De Aliprandini, Bassino)

04.05 - BOB: seconda manche bob a 4 uomini - Italia 1 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini), Italia 2 (Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini)

04.09 - SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo, semifinali (ev. Brignone, Vinatzer, De Aliprandini, Bassino)

04.28 - SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo, finale per il bronzo (ev. Brignone, Vinatzer, De Aliprandini, Bassino)

04.37 - SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo, finale per l’oro (ev. Brignone, Vinatzer, De Aliprandini, Bassino)

07.00 - SCI DI FONDO: 50 km tecnica libera mass start uomini - Italia (Salvadori e Ventura)

07.05 - CURLING: finale per l’oro uomini (Svezia-Gran Bretagna)

08.00 - SPEED SKATING: semifinali mass start uomini - Italia (Giovannini e Malfatti)

08.45 - SPEED SKATING: semifinali mass start donne - Italia (Lollobrigida)

09.30 - SPEED SKATING: finale mass start uomini - ev. Giovannini e Malfatti

10.00 - SPEED SKATING: finale mass start donne - ev. Francesca Lollobrigida

12.00 - PATTINAGGIO DI FIGURA: coppie di artistico, programma libero - ev. Nicole Della Monica-Matteo Guarise, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini

13.00 - BOB: terza manche bob a 2 donne

13.05 - CURLING: finale per il bronzo donne (da definire)

14.10 - HOCKEY GHIACCIO: finale per il bronzo uomini (da definire)

14.30 - BOB: quarta manche bob a 2 donne

