La prima gioia olimpica per l'Italia è arrivata, grazie al fantastico argento di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri di pattinaggio di velocità.

Domenica 6 gennaio andrà in scena la seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno sette eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli a cinque cerchi: slopestyle femminile per lo snowboard, discesa libera maschile per lo sci alpino, skiathlon maschile per lo sci di fondo, 5000 metri maschile per lo speed skating, normal hill maschile per il salto con gli sci, moguls femminile per lo sci freestyle, slittino singolo maschile. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming di domenica 6 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Tutti gli orari sono italiani (in Cina sono avanti sette ore rispetto a noi).

LE SPERANZE DI MEDAGLIA SABATO 6 FEBBRAIO

E' arrivato il giorno dello sci alpino, alle ore 4 nella discesa maschile, puntiamo tutto su Dominik Paris: l'azzurro non ha mai vinto una medaglia alle Olimpiadi, molto dipenderà dalla neve e dalla pista. Occhio puntati anche su Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia.

Alle 8 spazio allo skiathlon uomini. Francesco De Fabiani non ha mai brillato in questo formato (15 km in tc + 15 km in tl) ma "mai dire mai". Alle 9.30 ecco tornare lo Speed skating: 5000 metri uomini. L’oro sembra già assegnato allo svedese Nils Van der Poel, l’Olanda come sempre fa paura. Davide Ghiotto dovrà superarsi per provare a salire sul podio.

Ore 14.15, tocca allo Slittino: quarta manche singolo uomini. Nel 2018 Dominik Fischnaller mancò la medaglia di bronzo per 2 millesimi, un ricordo che brucia ancora. Quest’anno ha disputato una stagione solida, seppur con qualche alto e basso tra una manche e l’altra. Questa volta servirà esprimere sulle quattro discese quella continuità di rendimento che è spesso mancata in carriera: non vi sono altre strade per salire sul podio.

PROGRAMMA, ORARI E ITALIANI IN GARA SABATO 6 FEBBRAIO

01.00, SLITTINO: prova 5 singolo donne – Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler

02.05, CURLING: sessione 10 doppio misto (USA-Repubblica Ceca, Gran Bretagna-Cina)

02.30, SNOWBOARD: finale 1 slopestyle donne

02.30, PATTINAGGIO DI FIGURA: team event, programma corto donne – Italia (Lara Naki Gutmann)

02.45, SLITTINO: prova 6 singolo donne – Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler

02.57, SNOWBOARD: finale 2 slopestyle donne

03.24, SNOWBOARD: finale 3 slopestyle donne

04.00, SCI ALPINO: discesa libera uomini – Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris

04.30, COMBINATA NORDICA: allenamento 1 Gundersen trampolino piccolo / 10 km – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

04.50, PATTINAGGIO DI FIGURA: team event, programma libero individuale maschile – Italia (Daniel Grassl)

05.30, SNOWBOARD: qualificazione 1 slopestyle uomini – Emiliano Lauzi

06.33, SNOWBOARD: qualificazione 2 slopestyle uomini – Emiliano Lauzi

07.05, CURLING: sessione 11 doppio misto (Norvegia-Svezia, Australia-Svizzera, Italia-Cina, Canada-Repubblica Ceca) – Italia (Stefania Constantini, Amos Mosaner)

08.00, SALTO CON GLI SCI: salto di allenamento 3 trampolino piccolo donne (per gara a squadre miste)

08.00, SCI DI FONDO: skiathlon uomini 15 + 15 km – italiani da selezionare tra Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura

08.06, SLITTINO: prova 1 doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

09.24, SLITTINO: prova 2 doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

09.30, SPEED SKATING: 5000 metri uomini – tre tra David Bosa, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Jeffrey Rosanelli, Alessio Trentini

09.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Cina-Giappone, Girone B donne

11.00, FREESTYLE: qualificazione 2 moguls donne

11.00, SALTO CON GLI SCI: trial round per competizione trampolino piccolo uomini – Giovanni Bresadola

12.00, SALTO CON GLI SCI: prima manche trampolino piccolo uomini – Giovanni Bresadola

12.30, FREESTYLE: finale 1 moguls donne

12.30, SLITTINO: terza manche singolo uomini – Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller (?)

13.00, SALTO CON GLI SCI: seconda manche trampolino piccolo uomini – Giovanni Bresadola

13.05, CURLING: sessione 12 doppio misto (Canada-Australia, Italia-Svezia, Svizzera-USA, Norvegia-Gran Bretagna) – Italia (Stefania Constantini, Amos Mosaner)

13.05, FREESTYLE: finale 2 moguls donne

13.40, FREESTYLE: finale 3 moguls donne

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Svizzera-USA, Girone A donne

14.15, SLITTINO: quarta manche singolo uomini – Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller (?)

