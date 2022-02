Da oggi non sarà più solamente la pronipote di Gina Lollobrigida. No, agli occhi dell’Italiasarà la pattinatrice che ha regalato all’Italia la prima medaglia dei Giochi Olimpici di Pechino 2022 , un argento che nella disciplina i nostri colori non vedevano da 16 anni dai tempi di Fabris ai Giochi di Torino 2006. Un metallo storico per l’atleta nativa di Frascati che diventa lasfatando un tabù che durava da decenni, visto che prima di oggi nessuna italiana aveva mai centrato un risultato così importante alle Olimpiadi Invernali.

Alla terza partecipazione alla rassegna ai Cinque Cerchi, Francesca Lollobrigida si fa il miglior regalo per i suoi 31 anni – li compirà lunedì 7 febbraio – andandosi a prendere la medaglia d'argento nei 3000 metri chiudendo con il tempo di 3'58"06 alle spalle solo della fuoriclasse e marziana della competizione, la dominante Irene Schouten campionessa olimpica con il crono di 3’56”08. Chiude il podio la canadese Isabelle Weidemann con il crono di 3'58"64.

La pattinatrice laziale è partita forte nella 10ª ed ultima batteria ed è stata in testa fino al secondo chilometro, poi però ha dovuto cedere il passo al ritorno di Schouten che ha fatto prevalere la maggiore resistenza e negli ultimi due giri ha preso la testa non mollandola più. Poco male però per Francesca che domani sera riceverà la medaglia inseguita e tanto bramata e che taglia un traguardo che non può che infondore fiducia per i prossimi appuntamenti e soprattutto per la Mass Start , la gara di riferimento per Lollo e in cui proverà a concedere il bis. L’appettito in fondo, una volta che si è saliti su quel podio e si è toccati il cielo con un dito, viene mangiando.