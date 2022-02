La società americana ha utilizzato i dati di Pyeongchang per identificare gli atleti che potrebbero avere successo in Cina, ma c'è la possibilità che alcuni di loro non saranno in grado di competere a causa del covid . Sara Kramer (previsione: medaglia d’oro), ad esempio, è stata messa fuori gioco da un test positivo, e anche il pattinatore Shaoang Liu (previsione: medaglia d’argento) è in dubbio per lo stesso motivo.