È grande festa per l’Italia femminile ai Mondiali 2022 di padel. A Dubai la squadra allenata da Marcela Ferrari vince in rimonta per 2-1 contro il Belgio e conferma il bronzo conquistato lo scorso anno. Decisiva la vittoria di Carolina Orsi e Giorgia Marchetti nel terzo match contro le belghe Laura Bernard ed Elizabeth Wyckaert.

Nel primo incontro odierno hanno giocato per l’Italia Giulia Sussarello (n.37 al mondo) e Chiara Pappacena (n.65). Le due azzurre hanno sfidato Helena Wyckaert (n.85) e An-Sophie Mestach (n.182) e hanno perso per 6-4 6-7(8) 6-4 dopo due ore e 18 minuti di gioco. Le nostre portacolori hanno lottato e hanno anche annullato cinque match point tra il secondo e il terzo set, ma alla fine sono state costrette a cedere a causa di un break nell’ultimo gioco del terzo set.

Con le spalle al muro e con l’obbligo di vincere entrambe le partite per portare a casa il bronzo, sono poi scese in campo Roberta Vinci (n.66) ed Emily Stellato (n.63). Le due italiane non hanno deluso e hanno sconfitto con un netto 6-2 6-1 in 55 minuti le belgheElyne Boeykens (n.423) e Dorien Cuypers (n.447), regalando così al Bel Paese il punto del pareggio.

La sfida si è dunque spostata al terzo e decisivo match, che ha visto da una parte le azzurre Carolina Orsi (n.48) e Giorgia Marchetti (n.84) e dall’altra le belghe Laura Bernard ed Elizabeth Wyckaert (n.304). Qui le due nostre portacolori hanno vinto con un nettissimo 6-2 6-1 in 45 minuti di gioco e hanno consegnato all’Italia il punto del trionfo finale.

