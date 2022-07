Fatali gli errori di Giacomo Cannella, che trova l'opposizione dei portieri avversari in entrambe le occasioni. La bella e netta vittoria di tre anni a Gwangju resta un ricordo inchiostrato negli annali. L'Italia abdica di fronte alla Spagna al termine di una partita sofferta e sfortunata , persa a tiri di rigore, a oltranza., che trova l'opposizione dei portieri avversari in entrambe le occasioni.

È un argento che lascia un retrogusto amaro. Perché, dopo aver sofferto per più di metà partita, con quel -4 incassato a freddo nelle battute iniziali del terzo tempo (3-7), l'Italia ha la forza e l'orgoglio di rialzare la testa e di rimontare, lentamente, fino ad arrivare alla chance di sorpasso, non concretizzata, nel finale.

Quando la Spagna sembra poter allungare, padrona dell'inerzia e frenata anche da un paio di legni colpiti su occasioni nette, il Settebello risorge. Lo fa con una zampata di Andrea Fondelli, decisivo per tenere il morale alto con il gol del 6-8 che chiude il terzo tempo, e con un errore della panchina avversaria. Un time-out chiamato in situazione di non-possesso viene punito con un penalty trasformato da Francesco Di Fulvio per il 7-9 a 6'03" dalla fine. E quell'episodio infonde nelle vene degli azzurri la consapevolezza che la grande rimonta è possibile.

Vincenzo Dolce esulta durante la finale dei Mondiali 2022 tra Italia e Spagna Credit Foto Getty Images

Vincenzo Dolce griffa il -1 in situazione di superiorità numerica, un trend sempre favorevole alla nostra Nazionale, e poi è Nicholas Presciutti a inventarsi un gol meraviglioso a due giri di lancette dalla conclusione: siluro da 10 metri, millimetrico sul palo, dove Unai Aguirre, lo strepitoso portiere 19enne spagnolo, non può nulla.

La Spagna sbanda. L'Italia si crea la grande occasione, ancora con Di Fulvio, ma questa volta Aguirre torna a essere un muro. E, alla fine, è un recupero straordinario di Cannella, in situazione di inferiorità numerica, a togliere agli avversari la chance per affondare la lama nell'ultima azione. Si va ai tiri di rigore. Dove lo stesso Cannella vede, suo malgrado, respinto il pallone per due volte. L'oro è della Spagna.

Spagna - Italia 15-14 (6-5 ai rigori)

Italia: Del Lungo M. , Di Fulvio F. 1, Damonte L. , Iocchi Gratta M. , Fondelli A. 1, Cannella G. 2, Marziali L. 1, Echenique G. , Presciutti N. 1, Bruni L. 1, Di Somma E. 1, Dolce V. 1, Nicosia G. . All. Campagna

Spagna: Aguirre U. , Munarriz Egana A. 2, Granados Ortega A. 4, Sanahuja B. , De Toro Dominguez M. , Larumbe Gonfaus M. , Famera M. 1, Cabanas Pegado S. , Tahull Compte R. 1, Perrone Rocha F. 1, Mallarach Guell B. , Bustos Sanchez A. , Lorrio E. . All. Martin Lozano

