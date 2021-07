Pallanuoto

Olimpiadi Tokyo Settebello di prepotenza: gli highlights del 16-8 al Giappone

PALLANUOTO - Prestazione autorevole dell'Italia che demolisce 16-8 il Giappone in un match il cui esito non è mai stato in discussione. Rivediamo insieme tutte le reti della partita.

00:01:13, 6 ore fa