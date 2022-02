Savino Del Bene Scandicci ipoteca la finale di CEV Challenge Cup femminile, con una grande prova fornita sul taraflex della Mimar Sinan Sports Hall di Aydin. La squadra allenata da Massimo Barbolini supera infatti per 3-2 in rimonta il club padrone di casa, trascinata soprattutto dall'ennesimo show della giovanissima ritorno - in programma per il 2 marzo 2022 con orario ancora da definire - sarà comunque battaglia, specie per come si è evoluta questa semifinale d'andata, ma Scandicci può giocarsi l'accesso alla finale con la consapevolezza di guardare anche al risultato maturato qui in Turchia. Se Antropova chiude con 29 punti (3 ace e 4 muri), di cui 7 realizzati nel tie-break, anche Indre Sorokaite fa la differenza, contribuendo alla causa con 20 punti (52% in attacco) e ben 3 muri. Laipoteca la finale di, con una grande prova fornita sul taraflex della Mimar Sinan Sports Hall di. La squadra allenata da Massimo Barbolini supera infatti perin rimonta il club padrone di casa, trascinata soprattutto dall'della giovanissima Ekaterina Antropova , e avvicina non poco l'atto conclusivo della terza competizione europea per club. Al- in programma per il 2 marzo 2022 con orario ancora da definire - sarà comunque battaglia, specie per come si è evoluta questa, ma Scandicci può giocarsi l'accesso alla finale con la consapevolezza di guardare anche al risultato maturato qui in Turchia. Sechiude con(3 ace e 4 muri), di cui 7 realizzati nel tie-break, anchefa la differenza, contribuendo alla causa con(52% in attacco) e ben 3 muri.

Una partita dai due volti, quella tra la Savino del Bene e l'Aydin BBSK, ma che offre comunque l'ennesima riprova di quanto Antropova sia destinata a dominare la pallavolo mondiale anche a livello senior. L'opposto russa (classe 2003), oltre ai 29 punti già ricordati, mostra anche una mentalità da grandissima pallavolista, specie nel momento in cui Scandicci deve riemergere dalle difficoltà incontrate tra 2° e 3° set. In quei parziali, le padrone di casa prendono infatti bene le misure a muro (4 della sola Anna Elise Stevenson nel 2° set) e costringono coach Barbolini a qualche cambio per tentare di sparigliare le carte in tavola. La rimonta è però propiziata quasi esclusivamente dallo show offensivo della coppia Antropova-Sorokaite, anche perché Scandicci non riceve benissimo (45% di positività, contro il 58% dell'Aydin, condito peraltro da un 47% di eccellenza) e nel gioco veloce al centro fatica non poco a mettere palla a terra.

Il tabellino

Aydin BBSK - Savino Del Bene Scandicci 2-3 (21-25; 25-23; 25-22; 18-25; 10-15)

Aydin : Yilmaz (L), Ozturk n.e., Szakmary 20, Eren n.e., Eroglu 10, Arici 2, Akarcesme (L), Onal 4, Kilic, Stevenson 14, Nicoletti 23, Dagdelenler n.e., Duzceler 1, Ozkiliçci n.e. All. Hamurcu.

: Yilmaz (L), Ozturk n.e., Szakmary 20, Eren n.e., Eroglu 10, Arici 2, Akarcesme (L), Onal 4, Kilic, Stevenson 14, Nicoletti 23, Dagdelenler n.e., Duzceler 1, Ozkiliçci n.e. All. Hamurcu. Scandicci: Angeloni 4, Alberti 3, Silva Correa 2, Malinov 2, Napodano (L) n.e., Pietrini n.e., Lubian 5, Natalia 3, Lippmann 12, Bartolini n.e., Antropova 29, Camera, Sorokaite 20, Castillo (L). All. Barbolini.

