Solida, tosta, insuperabile. Avanti nella serie, con ampio merito. Monza si prende la finale d'andata di CEV Cup schiantando Tours con una partita solida in quasi tutti i fondamentali, sopperendo a qualche imprecisione di troppo a servizio con un muro insuperabile (13-1 rispetto agli avversari).

Parte decisamente contratta nel primo set Monza, costretta a rinunciare al libero titolare Federici (indisponibile nonostante la presenza in panchina). Un impatto difficile con il match per il club brianzolo, certificato da due errori non forzati in attacco, ma a cancellare le ansie ci pensa Grozer con una fantastica parallela. Di lì in poi tanto equilibrio tra le due squadre: per Monza si distingue lo schiacciatore Dzavoronok (18), autore di ben 4 punti già ad inizio set. Il Tours resta però in partita con ordine, sbagliando poco e sporcando tanti palloni a muro, fino a creare il primo vero break (13-10) con una grande giocata di Derouillon a metter giù un lunghissimo scambio. Molto bravi però gli uomini di Eccheli a non scomporsi e ad invertire il trend aumentando i giri del motore a muro: ben quattro i muri punto messi a segno con capitan Beretta, Dzavoronok e un gigantesco Grozer (15) da 6 punti complessivi nel primo parziale, nonostante 3 errori. Un turno di battuta infinito di Davyskiba parcheggia così definitivamente il set sponda Vero Volley.

Dzavoronok, forse ancora scottato per la finale di Challenge Cup persa nel 2018, è in serata e marchia i primi due punti brianzoli del secondo set con un muro punto e una favolosa diagonale stretta. Ottimo ancora il lavoro di Davyskiba (10), che lavora benissimo con le mani tutt'altro che forti del muro del Tours (prima respinta sul 18-21 del secondo set). I francesi appaiono meno energici, provano a restare aggrappati al match trascinati soprattutto da Tillie ma pagano i troppi errori in attacco di Palonsky (7), sempre più in difficoltà col passare dei minuti. La difesa ospite viene così sollecitata da una pipe magistrale del solito Dzavoronok, poi Grozer risale in cattedra e spegne definitivamente a fine parziale le speranze avversarie, lavorando in maniera magistrale sia a muro che dalla seconda linea. Il tedesco si toglie anche lo sfizio di mettere il punto esclamativo alla seconda frazione con una diagonale strettissima.

L'inizio terzo set è tutto di Graciano (7) e Tillie (7), tra i pochi del Tours a brillare anche a fine secondo parziale. I francesi sembrano per la prima volta trovare le misure al muro di Monza, giocando con precisione sulle mani dei brianzoli e piazzando un parziale di 4-1. I francesi provano ad allungare ulteriormente con il redivivo Palonsky, ma Monza si riassesta immediatamente e piazza altri due muri punto con un fenomenale Beretta. Per il Tours anche tanti errori a servizio, una criticità poco consueta per una squadra solitamente abituata ad essere molto precisa in questo fondamentale. Non fa meglio Monza, meno brillante dei primi due parziali, ma i brianzoli sopperiscono alle difficoltà con tanto cuore e convinzione: ne da prova lampante Gaggini, che a metà set si rende protagonista di un recupero pazzesco, dal quale poi scaturisce l'errore pesante di Graciano. Dzavoronok continua ad essere una sentenza e scarica due punti fondamentali che inchiodano il punteggio sul 17 pari, continuando poi a fare quello che vuole con il muro avversario. I troppi errori a servizio dei ragazzi di Eccheli (7 nel solo terzo parziale) mantengono vivo il set fino all'ultimo: Fronchowiak.si infuria per un tocco a muro piuttosto dubbio dei suoi, che rende regolare il prosieguo dell'azione poi chiusa da Davyskiba per il 22-20. Monza non trema e chiude 25-22 il set, trovando una vittoria fondamentale. Tra una settimana, in Francia, sarà tutta un'altra storia, ma il segnale dato dalla Vero Volley è chiaro: i brianzoli vogliono a tutti i costi la coppa.

Il tabellino

Vero Volley Monza - Tours VB 3-0 (25-19, 25-19, 25-22)



- Vero Volley Monza: Grozdanov, Karyagin, Calligaro, Dzavoronok (18), Orduna, Magliano, Federici (L), Galliani, Grozer (15), Galassi (2), Katic, Beretta (5), Davyskiba (10), Gianotti, Rossi, Gaggini (L), All. Eccheli.

- Tours VB: El Graoui, Derouillon (6), Graciano (7), Perry (L), Leandro (5), Pelvet, Tillie (7), Chauvin, Bruckert, Toledo, Teryomenko (7), Meyer, Palonsky (7), Baranek, Coric (2). All. Fronchowiak.

