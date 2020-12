Conegliano strapazza il Calcit Kamnik nel match d’esordio di Champions League 2020-2021 di volley femminile. Le Pantere si impongono nettamente col punteggio di 25-18 25-17 25-15. Sugli scudi la francese Lucille Gicquel capace di mettere a referto ben 23 punti. Daniele Santarelli vista la caratura dell’avversario decide di far riposare le big come Paola Egonu, Raphaela Folie e Kimberly Hill.

Avvio di partita abbastanza equilibrato con le Pantere che cercano il giusto ritmo per imporre il proprio gioco (3-3). A creare il primo break ci pensa una scatenata Lucille Gicquel che trova due ace consecutivi (9-6). Conegliano senza forzare continua ad allungare con l’ottima ricostruzione chiusa dalla bomba di Bozana Butigan (13-7). Il divario tra le due squadre è evidente e le ragazze di Santarelli sono sempre praticamente in gestione. McKenzie Adams (9) mette a referto il suo primo punto con un gran attacco che passa tra le mani del muro (19-15). Alle venete non resta che controllare prima di chiudere con il bolide di Miriam Sylla (7) che fissa il punteggio sul 25-18.