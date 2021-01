Ancora un successo, ancora un 3-0 per la Imoco Carraro Conegliano, che conquista la quarta vittoria consecutiva in Champions, la numero 25 in stagione, battendo 3-0 il Calcit Kamnik, formazione che guida il campionato sloveno, nella prima sfida del round robin numero 2 a Nantes. Santarelli lascia a riposo tutte le titolari tranne l’alzatrice Wolosz e schiera Gicquel opposta, Caravello libero (con Sylla che torna in campo da secondo libero), Omoruyi e Adams in banda e al centro Butigan e Raphaela Folie che ritrova l’aria di Champions e scalda i motori in vista della seconda parte di stagione.