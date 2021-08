tra Italia e Svizzera. L'ultimo match del Gruppo C degli Europei 2021 è poco più che un'amichevole per le Azzurre, praticamente già certe del primo posto nel girone ancor prima di questa sfida, e capaci di superare 3-0 anche la Nazionale elvetica. Paola Egonu, ma la partita rimane davvero un'esibizione di lusso per una squadra decisamente superiore in tutti i fondamentali. Il 30 agosto sarà sfida al Belgio negli ottavi di finale: impegno agevole, inutile negarlo, ma l'infortunio di Fahr - per quanto l'Italia possa sostituirla con un'altra centrale, pescando nella lista delle 24 pre-convocate - è un bel macigno sui potenziali sogni di gloria di questa Italia, capace di chiudere con cinque successi in altrettanti impegni della fase a gironi. Il Non c'è storia. L'ultimo match del Gruppo C degli Europei 2021 è poco più che un'amichevole per le Azzurre, praticamente già certe del primo posto nel girone ancor prima di questa sfida, e capaci di superare Senza Sarah Fahr , la quale domani tornerà in Italia per ulteriori consulti clinici dopo l'infortunio al ginocchio destro, coach Davide Mazzanti non cambia granché nel sestetto titolare, confermando anche, ma la partita rimane davvero un'esibizione di lusso per una squadra decisamente superiore in tutti i fondamentali. Ilnegli ottavi di finale: impegno agevole, inutile negarlo, ma l'infortunio di Fahr - per quanto l'Italia possa sostituirla con un'altra centrale, pescando nella lista delle 24 pre-convocate - è un bel macigno sui potenziali sogni di gloria di questa Italia, capace di chiudere con cinque successi in altrettanti impegni della fase a gironi. Il 3-0 contro la Croazia , peraltro, era già di per sé enorme garanzia del primato nel raggruppamento.

Partita dal significato praticamente irrisorio, anche se qualche indicazione è comunque detraibile. Innanzitutto, questo gruppo conferma, ancora una volta, di avere enormi problemi nel gestire vantaggi importanti. Davvero non si riesce a comprendere come sia possibile soffrire in due set - 2° e soprattutto 3° - contro una Nazionale che fatica anche nei più elementari schemi di comunicazione per le coperture e che ci regala almeno 15 punti per errori impensabili a questi livelli. Poco male, almeno stavolta. Questo rimane infatti un problema strutturale del gruppo azzurro, che potrebbe costare molto caro nella fase a eliminazione diretta. Anche in questo caso, però, innalzare i soliti processi, indossando la divisa dei più accaniti tifosi, sarebbe assurdo. Il problema sussiste, bisogna prenderne atto e lavorare affinché si possa risolvere. Sparare a zero sui singoli o sull'allenatore, anche stavolta, non serve a nulla. Mazzanti conferma Egonu e non dà spazio a Sylvia Nwakalor - anche questa una decisione discutibile, specie considerando che Paola aveva manifestato qualche problema fisico nel match di ieri contro la Croazia - ma in compenso rilancia Malinov, ottenendo tutto sommato buone risposte, ed è costretto a schierare Sara Bonifacio visto l'infortunio di Fahr. La sensazione è che, dal 30 agosto, la coppia di centrali sarà composta da Cristina Chirichella e Anna Danesi, ma potremmo sbagliarci. A oggi non sembra peraltro percorribile l'ipotesi di una chiamata in extremis per una delle altre centrali inserite nel listone delle 24 pre-convocate per questi Europei, utile a sostituire proprio Fahr. Anche Miriam Sylla gode di un turno di riposo, ben rimpiazzata da Alessia Gennari: la schiacciatrice della Vero Volley Monza si conferma dotata di colpi tanto essenziali quanto precisi, ma anche di essere impavida quando c'è da attaccare palloni decisamente staccati da rete. Qualcosa di più di una semplice sostituta, che sia chiaro. Ora tre giorni pieni per recuperare un po' di forze, sistemare gli acciacchi e inserire ulteriormente tutte le atlete negli schemi, andando a oliare quei meccanismi che dovranno girare alla perfezione dal 30 agosto in poi. C'è una medaglia da conquistare e da dedicare anche a Fahr. Senza se, senza ma.

Italia - Svizzera 3-0 (25-17; 25-18; 27-25)

Italia: Gennari 13, Bonifacio 5, Malinov 4, De Gennaro, Orro n.e., Chirichella n.e., Danesi 7, Fahr n.e., Pietrini 13, Nwakalor n.e., Sylla n.e., Egonu 19, Parrocchiale n.e., D'Odorico. All. Davide Mazzanti.

Svizzera: Perkovac 1, Eiholzer 7, Deprati, Matter 5, Pierret 1, Sulser 6, Wieland n.e., Van Rooij 10, Storck n.e., Hammerli, Kunzler 12, Knutti, Schwarz n.e., Zurlinden n.e. All. Johanna Van Hintum.

