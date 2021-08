Niente da fare per Sarah Fahr. La centrale della Nazionale, uscita nel corso dell’incontro tra Italia e Croazia, valido per gli Europei 2021 di volley femminile, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro.

La 20enne era apparsa visibilmente dolorante quando, ricadendo da un muro nel terzo set, è rimasta a terra tenendosi il ginocchio. Dopo le valutazioni della dottoressa Favoriti e in seguito agli esami strumentali, l’atleta rientrerà in Italia nella giornata di domani, venerdì 27 agosto, per proseguire con altri esami presso la clinica Villa Stuart di Roma. L'Italia perde così una giocatrice importante in questa spedizione fin qui positiva (solo vittorie nel girone).

