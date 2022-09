Una sfida su cui c'è ben poco da scrivere, vista la differenza di valori sulle due metà campo del, stadio di calcio polifunzionale riadattato a struttura capace di contenere tre diversi campi da Pallavolo e di far così giocarein una singola sede. Coach Mazzanti sceglie il, quello con cui le "" hanno vinto l'ultima Volleyball Nations League , e non cambia nemmeno a partita in corso, anche perché lapartita e si limita a gestire le energie fisiche, in vista di quelli che saranno gli impegni davvero probanti del Gruppo A, contro. A Orro basta così affidarsi prima al gioco veloce al centro e poi aprire in posto 2, dovecon qualche colpo sensazionale (una diagonale nel metro e mezzo durante il 2° set) e trova il feeling giusto solo dopo aver conosciuto le potenzialità a muro del Camerun. Al resto ci pensano gli errori della nazionale allenata da, formata di pallavoliste molto giovani e un po' inesperte per questi livelli. L'Italia non deve così forzare praticamente nessuna giocata, non pagando dazio nemmeno quando le coperture sono in ritardo o qualche Azzurra si dimentica quasi di riprendere la propria posizione nei rari scambi lunghi. Per saggiare le potenzialità di questa Italvolley, sii attende pertanto un banco di prova diverso da quello affrontato oggi, ma un 3-0 così facile lascia comunque ben sperare, già in vista della prossima partita. Lunedì, dalle ore 18:00 italiane, sarà infatti sfida a- oggi k.o. 0-3, nettamente, contro il Belgio - e, in quel match, potremo trarre ulteriori indicazioni sul livello finora raggiunto dalle "", oltre a constatare se ilsia ormai completo e definitivo.