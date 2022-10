Italvolley! Come successo nell'edizione 2018, la Nazionale allenata da Davide Mazzanti tornerà a giocarsi una medaglia dopo aver superato 3-1 la Cina nei quarti di finale dei semifinale meritatissima, attendendo ora uno tra Brasile e Giappone. Meravigliosa! Come successo nell'edizione 2018, la Nazionale allenata da Davide Mazzanti tornerà adopo avernei quarti di finale dei Mondiali femminili 2022 . A poco più di settantadue ore dall'ultimo impegno, quel 3-0 rifilato proprio alla nazionale cinese , che aveva chiuso la seconda fase, le Azzurre replicano nel primo turno a eliminazione diretta e conquistano una, attendendo ora uno tra Brasile e Giappone.

Nel 3-1 rifilato alla squadra allenata da coach Cai Bin, Paola Egonu è ovviamente ancora decisiva. L'opposto Azzurra chiude con 29 punti, pagando si qualche momento di difficoltà in attacco ma trascinando le compagne nel momento di maggiore difficoltà, ovverosia dopo un 3° set perso 13-25 e che sembra poter spezzare l'intensità mentale della Nazionale. Il problema dei blackout, in termini di concentrazione, si ripresenta in tutta la sua forza, non intaccando però il rendimento personale di Anna Danesi. La centrale chiude con 12 punti (4 muri), lavorando benissimo a rete quando l'Italia necessita di realizzare i break decisivi e salendo in cattedra anche dai nove metri nella frazione conclusiva. A loro si aggiunge anche una Miriam Sylla capace di riemergere dalle difficoltà patite in ricezione per dominare coi soliti colpi in attacco da posto 4 e distanziare definitivamente la Cina nel 4° set.

La partita

A breve il report completo della sfida...

Il tabellino

Italia - Cina 3-1 (25-16; 25-22; 13-25; 25-17)

Italia : Lubian 9, Gennari, Bonifacio n.e., Malinov, De Gennaro (L), Fersino (L) n.e., Orro 1, Bosetti 6, Chirichella n.e., Danesi 12, Pietrini 1, Nwakalor n.e., Sylla 12, Egonu 29. All . Mazzanti.

: Lubian 9, Gennari, Bonifacio n.e., Malinov, De Gennaro (L), Fersino (L) n.e., Orro 1, Bosetti 6, Chirichella n.e., Danesi 12, Pietrini 1, Nwakalor n.e., Sylla 12, Egonu 29. . Mazzanti. Cina: Yuan 9, Diao 1, Yang 6, Gao , Gong 9, Yua. Wang 3, Jin, Yun. Wang 11, Li 14, W. Wang (L), Ding 4, M. Wang (L) n.e., Chen n.e. All. Bin.

