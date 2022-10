Italvolley mostra finalmente il suo volto migliore e travolge 3-0 la Cina, conquistando così la vittoria che garantisce il primato matematico nel Gruppo E, con 8 successi e 25 punti conquistati. A trascinare le Azzurre è una mostruosa Paola Egonu, autrice di 27 punti in tre set (59% di eccellenza in attacco) e capace di realizzare giocate neanche lontanamente immaginabili per qualsiasi altra pallavolista al mondo. Oltre all'opposto, brillano anche Marina Lubian e Alessia Orro. La centrale, chiamata a sostituire Cristina Chirichella - fermata da un problema muscolare agli addominali - lavora benissimo dai nove metri e conferma di avere braccio pesante anche nei 1° tempi e in fast, chiudendo 9 punti. Alla nona sfida iridata , l'mostra finalmente illa, conquistando così la vittoria che garantisce ilmatematico nel Gruppo E, con 8 successi e 25 punti conquistati. A trascinare le Azzurre è una, autrice diin tre set (59% di eccellenza in attacco) e capace di realizzare giocate neanche lontanamente immaginabili per qualsiasi altra pallavolista al mondo. Oltre all'opposto, brillano anche. La centrale, chiamata a sostituire- fermata da un problema muscolare agli addominali - lavora benissimo dai nove metri e conferma di avere braccio pesante anche nei 1° tempi e in fast, chiudendo 9 punti.

La palleggiatrice regala invece spettacolo, tenendo in ritmo qualsiasi compagna, osando con 1° tempi alla "Bruninho" e spingendo tanto in posto 2, dove ritrova la connessione, da tempo naturale ma un po' appannata in questo Mondiale, con Egonu. A loro si aggiungono ovviamente anche tutte le altre pallavoliste dell'Italia. Caterina Bosetti fa male, come sempre, col suo servizio salto-flot, Anna Danesi è ormai stabilmente su livelli di rendimento spaziali (12 punti con 4 muri anche oggi), Moki De Gennaro difende qualsiasi cosa e tiene alta l'intensità di tutta la ricezione, mentre Miriam Sylla conferma enormi progressi a 360°. Adesso due giorni di riposo, in vista dei quarti di finale in programma martedì 11 ottobre, alle ore 17:00 o 20:00, sul taraflex di Apeldoorn (Paesi Bassi).

La partita

sfida totalmente dominata, anche se il parziale del 1° set (26-24) potrebbe farla pensare diversamente. Coach Mazzanti sceglie un 6+1 inedito, visto che c'è Lubian in coppia con Danesi al centro della rete, e punta ancora sulla qualità di Sylla in ricezione. La capitana Azzurra va un po' in tilt nel fondamentale a inizio partita, ma col passare degli scambi si scioglie e comincia a dominare anche da posto 4 con alternanza di colpi potenti e intelligenti. L'Italia paga un solo momento di appannamento, proprio a inizio 1° set (5-8), e poi dilaga con una coralità impressionante, mostrando finalmente quella Pallavolo che aveva caratterizzato le "ragazze terribili" sia durante i attenzione in ricezione, nonostante alcuni buoni turni in battuta della nazionale cinese, correlazione muro-difesa molto efficace quando è tempo di realizzare i parziali decisivi, reattività in difesa e nelle coperture, scelte sagge in attacco. Orro si diverte e fa divertire tutte le sue compagne, alzando quasi sempre alla perfezione e cercando molto anche il gioco veloce al centro della rete per la coppia Danesi-Lubian: le sue centrali la ripagano, rispettivamente, con 8/12 e 7/8 in attacco, confermando quanto 1° tempi e fast siano imprescindibili nel gioco della Nazionale. L'Italia sbaglia forse un po' troppo in battuta (9 errori), ma lo fa perché forza tantissimo dai nove metri, mandando completamente in tilt la ricezione cinese e realizzando 7 ace - solo contro il Camerun, all'esordio, ne aveva messi a referto di più (9) - a conferma di quanto il primo fondamentale offensivo possa essere aspetto chiave di una partita se sfruttato a dovere e con continuità. Una, anche se il parziale del 1° set (26-24) potrebbe farla pensare diversamente. Coach Mazzanti sceglie un 6+1 inedito, visto che c'è Lubian in coppia con Danesi al centro della rete, e punta ancora sulla qualità di Sylla in ricezione. La capitana Azzurra va un po' in tilt nel fondamentale a inizio partita, ma col passare degli scambi si scioglie e comincia a dominare anche da posto 4 con alternanza di colpi potenti e intelligenti. L'Italia paga, proprio a inizio 1° set (5-8), e poi dilaga con una, mostrando finalmente quella Pallavolo che aveva caratterizzato le "" sia durante i trionfali Europei 2021 che nelle Finals della Volleyball Nations League , vinta 3-0 contro il Brasile . Grande, nonostante alcuni buoni turni in battuta della nazionale cinese,molto efficace quando è tempo di realizzare i parziali decisivi,e nelle coperture, scelte sagge in attacco. Orro si diverte e fa divertire tutte le sue compagne, alzando quasi sempre alla perfezione e cercando molto anche il gioco veloce al centro della rete per la: le sue centrali la ripagano, rispettivamente, con 8/12 e 7/8 in attacco, confermando quanto 1° tempi e fast siano imprescindibili nel gioco della Nazionale. L'Italia sbaglia forse un po' troppo in battuta (9 errori), ma lo fa perchédai nove metri, mandando completamente in tilt la ricezione cinese e realizzando- solo contro il Camerun, all'esordio, ne aveva messi a referto di più (9) - a conferma di quanto il primo fondamentale offensivo possa essere aspetto chiave di una partita se sfruttato a dovere e con continuità.

La Cina si può opporre allo strapotere Azzurro soltanto nel 1° set e unicamente perché l'Italvolley spreca tre palle-set (24-21), quasi obbligandosi all'extra sforzo dei vantaggi per testare ulteriormente la propria qualità in un sabato che riconsegna certezze a tutti. Arrivare a medaglia dopo venti anni dall'oro del 2002 non sarà impresa facile, anche perché tra quarti e semifinali le avversarie saranno nuovamente due tra Brasile, Cina e Giappone - stante la machiavellica formula di un torneo iridato in cui non ci saranno incroci tra i due gironi della seconda fase fino alle finali - ma l'Italia possiede tutto ciò che serve per riuscirci. Vincere, specie a questi livelli, è sempre una questione di dettagli, eppure è innegabile che la Nazionale sia tra le grandi favorite di questa competizione, non soltanto dai bookmakers che ne quotavano l'oro a 2.50/3.00 volte la posta prima dell'inizio del Mondiale. L'elemento centrale di tutto questo ragionamento resta comunque la continuità o, meglio, la capacità di giocare la Pallavolo mostrata oggi anche nelle sfide che mancano, magari limitando ancor più gli errori non forzati (18 oggi) per non allungare sfide sostanzialmente già vinte. Dovesse riuscirci, l'Italia diventerebbe davvero una squadra quasi ingiocabile per le altre nazionali, sfruttando anche una componente emotiva - i continui sorrisi - così tanto criticata ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e altrettanto incompresa da un Paese che vive, sempre e comunque, sotto la scure del fondamentalismo del risultato, per citare un assoluto maestro quale Julio Velasco. Ora due giorni di riposo e lavoro in palestra, poi il via alla fase a eliminazione diretta. Non si conosce ancora l'avversaria delle Azzurre, ma la data c'è già: l'Italvolley giocherà martedì 11 ottobre alle ore 17:00 o alle 20:00 sul taraflex di Apeldoorn. Nel farlo, non vuole certo farci smettere di sognare.

Il tabellino

Italia - Cina 3-0 (26-24; 25-16; 25-20)

Italia : Lubian 9, Gennari n.e., Bonifacio n.e., Malinov, De Gennaro (L), Fersino n.e., Orro 3, Bosetti 8, Chirichella (L) n.e., Danesi 12, Pietrini n.e., Nwakalor n.e., Sylla 7, Egonu 27. All . Mazzanti.

: Lubian 9, Gennari n.e., Bonifacio n.e., Malinov, De Gennaro (L), Fersino n.e., Orro 3, Bosetti 8, Chirichella (L) n.e., Danesi 12, Pietrini n.e., Nwakalor n.e., Sylla 7, Egonu 27. . Mazzanti. Cina: Yuan 5, Diao 3, Yang, Gao 2, Gong 8, Yua. Wang 4, Jin 1, Yun. Wang 11, Li 8, W. Wang (L), Ding, M. Wang (L) n.e., Chen n.e. All. Bin.

