Italvolley femminile conquistata una stupenda medaglia di bronzo ai Mondiali 2022, travolgendo 3-0 gli Stati Uniti allenati dal leggendario Karch Kiraly e restando così sul podio iridato dopo l'argento conquistato nel 2018. Nel successo della Nazionale brilla ovviamente Paola Egonu, autrice di 25 punti (20/38 in attacco e 4 muri-punto), ma grandissime sono anche le prove di Miriam Sylla (9 punti) e Anna Danesi (8 con 3 muri). Italia che lavora meglio in qualsiasi fondamentale e, nel 3° set, annulla ben sei palle set agli States, rimontando dal 20-24 per imporsi 27-25 e festeggiare una medaglia preziosissima. Più forti di qualsiasi critica e di ogni, ingiustificata, pressione !

ragazze terribili" - questo il soprannome ricevuto durante i precedenti Mondiali - si confermano ormai "donne terribili", capaci di convivere con la pressione di un Paese ancora troppo schiavo della cultura del risultato e quasi mai in grado di analizzare debitamente una disciplina sportiva. La Pallavolo vive anzitutto di "istanti" e dettagli, pertanto questo bronzo dovrebbe far riflettere quanti, dopo il k.o. (1-3) in semifinale contro il Brasile, avevano a torto definito fallimentare il cammino delle Azzurre. Semmai, questo bronzo suggella il lavoro di un movimento che non ha eguali, almeno a livello italiano, e un 2022 in cui l'Italia della Pallavolo ha dominato su qualsiasi taraflex, vincendo l'oro ai Mondiali maschili, ben sei titoli europei con le Under e confermando di essere decisamente in salute.

La partita

Non era facile approcciare nella maniera giusta questa finale 3°/4° posto, considerando l'evidente delusione del k.o. rimediato in semifinale. L'Italvolley riesce però a mettere da parte pressione e potenziali rimpianti per giocare, almeno nei primi due set, la sua vera Pallavolo, dominando in ogni fondamentale e sfruttando anche la verve di una Alessia Orro finalmente creativa anche con ricezione imperfetta. La palleggiatrice Azzurra comincia infatti aprendo spesso verso posto 4 e non sovraccaricando fin da subito Egonu, ma ciò nonostante la miglior realizzatrice del torneo iridato - 275 punti, Tijana Boskovic dovrebbe farne 60 nella finale tra Serbia e Brasile per superarla, impossibile anche per una giocatrice dallo stato di forma impressionante - chiude il 1° set (25-20) con ben 10 punti a referto. Coach Kiraly deve fare di necessità virtù, dal momento che Alexandra Frantti e Jordyn Poulter non sono al meglio della condizione fisica. In banca, con l'eterna Kelsey Robinson-Cook gioca così Kara Bajema, mentre la regia è affidata all'esperta Lauren Carlini. La nazionale a stelle e strisce soffre però moltissimo la correlazione muro-difesa dell'Italvolley, aggrappandosi alle sbracciate di Andrea Drews in posto 2 per restare a contatto, ma nel 2° set non c'è storia. La Nazionale forza dai nove metri - non è un caso se il set viene suggellato da due ace consecutivi di Marina Lubian, con la centrale che soffre però non poco in attacco - e lavora molto bene in ricezione, permettendo a Orro di variare tanto il gioco ed esplorare nuovamente 1° tempo e fast delle sue centrali.

Il 3° set è, giocoforza, quello decisivo per entrambe le formazioni. La Nazionale sa di poter suggellare il bronzo iridato con un 3-0 senza diritto di replica, mentre la squadra di coach Kiraly è con le spalle al muro e deve vincere per allungare la sfida. Come in ogni frazione, le pallavoliste statunitensi partono meglio e poi sfruttano i troppi errori delle Azzurre. L'incapacità di non sprecare le occasioni più ghiotte è stata un po' il leitmotiv di questo gruppo durante il torneo iridato e, nel set conclusivo, si ripropone in tutta la sua intensità. Sotto 15-19, l'Italvolley si rimette però a giocare come sa e ritorna in partita (20-21), prima di incassare però un altro break (0-3) che spezzerebbe la durezza psicofisica di qualsiasi squadra, ma non dell'Italia di Davide Mazzanti. Sul 20-24, con gli Stati Uniti già pronti al 4° set, la sfida si trasforma in un assolo delle "donne terribili" - prendendo in prestito una definizione data da Anna Danesi durante questi Mondiali - e i presenti ad Apeldoorn ammirano un sestetto capace di aumentare improvvisamente la propria correlazione muro-difesa e di travolgere le avversarie coi colpi della coppia Egonu-Sylla. Haleigh Washington manda invece out una delle tante fast sbagliate in questa finale e il punto esclamativo sul bronzo mondiale lo mette Danesi, stampando in faccia a Wilhite il 42° muro-punto personale e puntando decisamente al riconoscimento di miglior centrale del torneo insieme alla brasiliana Ana Carolina.

Il tabellino

Italia - Stati Uniti 3-0 (25-20; 25-15; 27-25)

Italia : Lubian 4, Gennari n.e., Bonifacio n.e., Malinov n.e., De Gennaro (L), Fersino (L) n.e., Orro 2, Bosetti 8, Chirichella, Danesi 8, Pietrini n.e., Nwakalor n.e., Sylla 9, Egonu 25. All . Mazzanti.

: Lubian 4, Gennari n.e., Bonifacio n.e., Malinov n.e., De Gennaro (L), Fersino (L) n.e., Orro 2, Bosetti 8, Chirichella, Danesi 8, Pietrini n.e., Nwakalor n.e., Sylla 9, Egonu 25. . Mazzanti. Stati Uniti: Poulter n.e., Wong-Orantes (L), Hentz (L), Carlini 3, Tapp, Drews 10, Wilhite 6, Washington 5, Bajema 3, Cuttino, Robinson-Cook 8, Ogbogu 6, Frantti n.e., Stevenson n.e. All. Kiraly.

