La Gazzetta dello Sport, avrebbe dell'incredibile. Il condizionale è d'obbligo perché sembra quasi impensabile che un movimento possa rinunciare alla sua giocatrice-immagine e all'allenatore che ha riportato l'Italvolley ai vertici mondiali dopo diversi anni di magra. Eppure, a prescindere dal risultato che maturerà nella Davide Mazzanti in discussione, e al rinnovamento di una Nazionale in cui potrebbe non figurare più nemmeno Paola Egonu. La notizia, riportata dal collega Gian Luca Pasini su, avrebbe dell'incredibile. Il condizionale è d'obbligo perché sembra quasi impensabile che un movimento possa rinunciare alla suae all'allenatore che ha riportato l'Italvolley ai vertici mondiali dopo diversi anni di magra. Eppure, a prescindere dal risultato che maturerà nella finale 3°/4° posto ai Mondiali femminili 2022 , la Federazione starebbe pensando a un cambio di guida tecnica, con coachin discussione, e aldi una Nazionale in cui potrebbe non figurare più nemmeno

fallimento", per un torneo iridato in cui le Azzurre potrebbero comunque mettersi al collo la medaglia di bronzo, e a rimarcare problemi strutturali evidenti da tempo, ma nascosti sotto al taraflex grazie ai trionfali risultati ottenuti agli Italia fosse la squadra più forte di tutte, destinata per ciò stesso a dover dominare per anni la scena mondiale della Pallavolo. Pura e semplice follia, derivante da una cultura del risultato tutta italiana, in cui ogni formazione è valutata soltanto in base ai risultati ottenuti e quasi mai nel confronto con le altre. C'è chi è già pronto a utilizzare il termine "", per un torneo iridato in cui le Azzurre potrebbero comunque mettersi al collo la medaglia di bronzo, e a rimarcareevidenti da tempo, ma nascosti sotto al taraflex grazie aiottenuti agli Europei 2021 e nella Volleyball Nations League 2022 . Quei successi hanno appannato la vista di tanti addetti ai lavori e appassionati, facendogli credere - a torto - che questafosse la, destinata per ciò stesso a dover dominare per anni la scena mondiale della Pallavolo. Pura e semplice follia, derivante da unatutta italiana, in cui ogni formazione è valutata soltanto in base ai risultati ottenuti e quasi mai nel confronto con le altre.

questione di dettagli. Ritenere un fallimento il stella più luminosa di questa Nazionale. Brasile, Cina, Giappone, Serbia, Stati Uniti sono nazionali molto forti e, al netto del ricambio generazionale che stanno vivendo - specialmente il Brasile di coach Zé Roberto - restano avversarie alla pari, contro cui passare dalla vittoria alla sconfitta è quasi sempre. Ritenere un fallimento il k.o. (1-3) in semifinale proprio contro le verdeoro ha senso soltanto se si è sbagliato il punto di partenza del ragionamento, valutando l'Italvolley più forte e completa di qualsiasi avversaria. Diventa allora quasi insensato mettere sulla graticola il CT Azzurro e, soprattutto, ladi questa Nazionale.

Nell'affrontare il tema-Egonu, c'è bisogno di chiarezza fin da subito. Paola è una pallavolista che divide: dai tifosi all'opinione pubblica, passando per gli esperti di questa disciplina e il mondo della stampa, non solo sportiva. A livello tecnico, l'opposto è però indiscutibilmente la giocatrice che ha trasformato l'Italia da ottima squadra a nazionale capace di competere alla pari con le migliori, compensando lacune nel 6+1 e anche scelte a volte discutibili del proprio allenatore. A questa Italvolley manca evidentemente costanza in posto 4, ma non si può nemmeno gettare la croce sulle schiacciatrici chiamate ad agire in quella zona, ossia Caterina Bosetti, Elena Pietrini e Miriam Sylla. Manca semplicemente qualcosa e, nell'ampio bacino di giovanissime già protagoniste con le Under Azzurre, si spera di trovare una soluzione.

La soluzione avrebbe dovuto essere Pietrini e, almeno per noi, lo sarà. Elena paga un rendimento troppo altalenante in ricezione, ma offensivamente è indiscutibile e rappresenta il futuro della Pallavolo italiana. A soli 22 anni d'età, pensare che non possa avere tempo per migliorare i fondamentali in cui fatica di più, è davvero assurdo, così come paradossale è l'incapacità di comprendere perché, in questi Mondiali, le siano state preferite Bosetti e Sylla. Con Alessia Orro poco creativa quando la ricezione non è stata perfetta, la scelta di far giocare Pietrini avrebbe significato mettere contestualmente ancor più in difficoltà la regista Azzurra, già troppo spesso chiamata a rifugiarsi in Egonu per compensare difficoltà evidenti della seconda linea. Ecco perché risulta quasi aberrante mettere in discussione anche la nuova opposto del VakifBank Istanbul.

A tempo debito, qualcuno dovrà sicuramente spiegarci l'involuzione di Egonu dai nove metri, visto che in questi Mondiali Paola ha completamente cambiato modo di effettuare la battuta e non è mai stata incisiva come in passato. La nostra sensazione è che qualcosa, a livello fisico-atletico, non sia al 100% e si rifletta, inevitabilmente, sul primo fondamentale contemporaneo. Per il resto, fare di Egonu il capro espiatorio utile a chiedere il perdono dei propri peccati è tipico di una società che - a livello sportivo, ma non solo - fatica ad avere una visione ben più lungimirante del risultato stesso. Al termine degli Europei 2021, Egonu era la regina della Pallavolo mondiale, incensata da tutti e da tutti riverita come una sorta di divinità. Adesso sarebbe invece diventata la principale colpevole di un presunto fallimento che potrebbe avere il peso di un bronzo mondiale?

È fin troppo evidente che la chimica all'interno del gruppo Azzurro resti a noi sconosciuta, pertanto non è detto che i sorrisi visti sui diversi taraflex dei Paesi Bassi non nascondano malumori, magari anche profondi. Ritornare però a pensare che il problema di questa Italvolley sia la sua innata capacità di giocare col sorriso sulle labbra - come già era stato fatto in occasione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, quelli sì conclusi con un vero e proprio fallimento - sarebbe ingiusto: anzitutto nei confronti delle quattordici donne facenti parte di questa Nazionale, poi verso le stesse quattordici professioniste e, infine, verso tutto lo staff Azzurro.

A mente più serena e cuor leggero andranno sicuramente fatti dei ragionamenti sul valore tecnico di questa Italia, che avrebbe potuto fare di più - in termini di qualità del proprio gioco - durante questi Mondiali. Attuare però una sorta di rivoluzione copernicana pallavolistica, cambiando guida tecnica e sostanzialmente escludendo la giocatrice fondamentale di questa Italvolley, potrebbe non pagare però affatto i dividendi sperati. Se l'obiettivo è quello a Cinque Cerchi di Parigi 2024, il tempo stringe già da ora e l'alternativa a coach Mazzanti deve essere pronta fin da subito. Quella per Egonu, a meno che Tijana Boskovic non decida di riscoprire qualche avo italiano nel suo albero genealogico, non è invece esistente. Di per sé, già questo dovrebbe far attentamente riflettere...

