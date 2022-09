Italia si 4° della sua gloriosa storia, ma anche un'incetta di premi individuali. Nel 6+1 ideale dei Mondiali 2022, sono ben tre gli Azzurri che si prendono il riconoscimento, uno per ruolo. Simone Giannelli è il miglior palleggiatore, oltre che MVP indiscusso grazie a una rassegna iridata giocata su livelli sensazionali: a 26 anni, Giannelli è ormai stabilmente il palleggiatore più completo, decisivo e determinante del mondo, capace di rivoluzionare un ruolo che non sembrava poter cambiare ulteriormente dopo l'addio di Nikola Grbic e le mirabolanti imprese di Bruno. L'si gode l'oro mondiale , ildella sua gloriosa storia, ma anche un'incetta di premi individuali. Neldei Mondiali 2022, sono ben tre gli Azzurri che si prendono il riconoscimento, uno per ruolo.è il, oltre cheindiscusso grazie a una rassegna iridata giocata su livelli sensazionali: a 26 anni, Giannelli è ormai stabilmente il, decisivo e determinante del mondo, capace diche non sembrava poter cambiare ulteriormente dopo l'addio di Nikola Grbic e le mirabolanti imprese di Bruno.

Gianluca Galassi è invece uno dei due migliori centrali - l'altro è il polacco Mateusz Bieniek - al netto di un torneo in cui soffre un po' di incostanza dai nove metri, ma svolta faccia a diverse partite con grandi velocità nei 1° tempi e ottime letture a muro, fondamentale quest'ultimo in cui anche Simone Anzani ha tenuto livelli di rendimento incredibili, quando chiamato in causa. Infine, Fabio Balaso è il miglior libero del torneo: senza ombra di dubbio alcuna, un riconoscimento meritato per un autentico fenomeno del ruolo, capace di annullare qualsiasi servizio avversario e di prendersi enormi responsabilità anche al posto dei compagni in seconda linea.

Sorprendono - e non poco - le esclusioni di Daniele Lavia e Yuri Romanò. Partendo dal ruolo di opposto, Bartosz Kurek è indubbiamente un giocatore fenomenale, ma in finale ha steccato non poco e non ha mostrato la continuità dell'Azzurro; Romanò resta a "bocca asciutta" - anche perché il Mondiale era organizzato in Polonia, per quanto a pensar male si possa commettere peccato - ma torna in Italia con la consapevolezza di essere diventato, in un solo anno, un giocatore devastante, erede più che designato di Ivan Zaytsev nel posto 2 dell'Italvolley. Decisamente più inspiegabile, invece, il mancato riconoscimento a Lavia. Lo schiacciatore classe 1999 ha dominato qualsiasi partita, chiudendo con percentuali irreali in attacco e confermando di essere un diamante, non più grezzo, del taraflex. Incredibile come la FIVB possa scegliere, al suo posto, Kamil Semeniuk e Yoandy Leal, per quanto anche il polacco e il brasiliano abbiano giocato un grande Mondiale.

Il 6+1 ideale del torneo

Palleggiatore : Simone Giannelli (Italia).

: (Italia). Schiacciatori : Kamil Semeniuk (Polonia), Yoandy Leal (Brasile).

: Kamil Semeniuk (Polonia), Yoandy Leal (Brasile). Opposto : Bartosz Kurek (Polonia).

: Bartosz Kurek (Polonia). Centrali : Mateusz Bieniek (Polonia) e Gianluca Galassi (Italia).

: Mateusz Bieniek (Polonia) e (Italia). Libero : Fabio Balaso (Italia).

: (Italia). MVP: Simone Giannelli (Italia).

