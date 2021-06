Momenti di tensione a Rimini nella sfida di VNL femminile tra Serbia e Thailandia, terminata sul 3-0 a favore delle europee. Nel corso del secondo set, il libero serbo Sanja Djurdjevic si è rivolta a una compagna facendo il gesto degli occhi a mandorla, considerato uno stereotipo razzista e ritenuto profondamente offensivo dalle comunità asiatiche.

Indagine in corso

La Federazione internazionale ha aperto un’indagine, comunicando che è in corso una revisione del video relativo all’episodio: la giocatrice rischia il deferimento alla Commissione disciplinare. Le sue parole su Instagram: "Sono consapevole del mio errore e mi sono scusata immediatamente dopo la partita con l’intera squadra thailandese. Il mio gesto voleva solo essere un messaggio alle mie compagne di squadra: Iniziamo a difendere come loro, non volevo essere irrispettosa. Naturalmente è stato un gesto inopportuno e non molto intelligente. Voglio scusarmi ancora una volta con tutte le persone nel mondo che si sono sentite offese, e ringraziare la Thailandia per la comprensione".

