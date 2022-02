CEV Cup maschile c'è infatti gloria per il tricolore, con la Vero Volley Monza che espugna il taraflex del Guaguas Las Palmas 3-0 (25-15; 25-23; 25-23) e compie un bel passo verso la qualificazione alle semifinali della seconda competizione europea per club. Nella sfida di ritorno, in programma il 9 febbraio alle ore 19:00 italiane e davanti al pubblico amico dell'Arena, alla Monza di coach Eccheli basterà vincere due set per garantirsi l'accesso al penultimo atto del torneo, anche se l'impresa non sarà delle più facili. Nelle "altre" coppe europee, oltre la CEV Champions League, non è soltanto la Savino Del Bene Scandicci a sorridere. Anche inmaschile c'è infatti gloria per il tricolore, con lache espugna il taraflex del(25-15; 25-23; 25-23) e compie un bel passo verso la qualificazione alledella seconda competizione europea per club. Nella sfida di ritorno, in programma ilalle ore 19:00 italiane e davanti al pubblico amico dell'Arena, alla Monza di coach Eccheli basterà vincere due set per garantirsi l'accesso al penultimo atto del torneo, anche se l'impresa non sarà delle più facili.

Nonostante l'assenza forzata di Georg Grozer, ancora out per una lesione muscolare, la Vero Volley si conferma squadra da coppe, considerando anche il rendimento fin qui ottenuto in campionato. In Superlega Monza è infatti al 7° posto in classifica con 22 punti, frutto di un record da 8 successi e 10 k.o., e ha una striscia aperta di tre sconfitte consecutive, seppur maturate contro avversarie del calibro di Civitanova e Trentino. Attenzione poi a sottovalutare la squadra di coach Eccheli quando c'è da giocarsi un trofeo, considerando l'ottima Supercoppa Italiana disputata e la perdurante assenza del suo opposto titolare. Recuperato Grozer, siamo certi che la Vero Volley cambierà decisamente volto, anche in ambito nazionale.

