convocazioni per l'italvolley femminile e per quella maschile, in vista del primo impegno di un'estate ricca di eventi e in cui l'Italia punterà al bersaglio grosso coi rispettivi Mondiali. I ct Davide Mazzanti e Ferdinando De Giorgi hanno infatti diramato le liste dei convocati delle due squadre Azzurre in vista delle prossime 31 maggio prossimo, con la sfida ad Ankara contro la Turchia in programma per le ore 17:30 italiane e, con cadenza settimanale, la fase iniziale si concluderà il 3 luglio col match contro la Thailandia (attualmente in programma per le ore 15:30). Tempo diper l'italvolley femminile e per quella maschile, in vista del primo impegno di un'estate ricca di eventi e in cui l'Italia punterà al bersaglio grosso coi rispettivi. I cthanno infatti diramato le liste dei convocati delle due squadre Azzurre in vista delle prossime Volleyball Nations League 2022 . Il torneo di Paola Egonu e compagne comincerà ilprossimo, con la sfida ad Ankara contro lain programma per le ore 17:30 italiane e, con, la fase iniziale si concluderà ilcol match contro la(attualmente in programma per le ore 15:30).

Francia (8 giugno alle ore 01:30 italiane). Sempre con cadenza settimanale quanto a impegni nella fase iniziale, l'Italvolley di coach De Giorgi chiuderà il 10 luglio nel match contro i Paesi Bassi (ore 11:00). Tornei che serviranno a testare le nostre Nazionali in vista del doppio appuntamento iridato, ma anche a racimolare punti importanti per il ranking mondiale: attualmente l'Italia femminile è 6ª con 304 punti (in testa Team USA a 379), mentre quella maschile occupa il 5° posto con 312 punti (guida il Brasile a 399). Andiamo a scoprire insieme le due liste di convocati, tra conferme dopo i trionfali Europei del doppio oro e volti nuovi. Il torneo maschile, che vedrà Bologna quale sede ospitante le fasi finali (dal 20 al 24 luglio 2022), comincerà invece per gli Azzurri con la sfida contro i campioni olimpici in carica della(8 giugno alle ore 01:30 italiane). Sempre con cadenza settimanale quanto a impegni nella fase iniziale, l'Italvolley di coach De Giorgi chiuderà ilnel match contro i(ore 11:00). Tornei che serviranno a testare le nostre Nazionali in vista del doppio appuntamento iridato, ma anche a racimolareper il: attualmente l'con 304 punti (in testa Team USA a 379), mentre quella maschile occupa ilcon 312 punti (guida il Brasile a 399). Andiamo a scoprire insieme le due liste di convocati, tra conferme dopo i trionfali Europei del doppio oro e volti nuovi.

Ad

EGONU, CHE EMOZIONE: SFILA CON LA BANDIERA A CINQUE CERCHI

SuperLega Uomini 2021-22 Ivan Zaytsev: "Vinco lo Scudetto e torno in Nazionale" 30/04/2022 A 11:50

Le convocate dell'Italia femminile (numero di maglia)

Alzatrici : Alessia Orro (8), Ofelia Malinov (5), Ilaria Battistoni (13), Francesca Bosio (2).

: Alessia Orro (8), Ofelia Malinov (5), Ilaria Battistoni (13), Francesca Bosio (2). Centrali : Cristina Chirichella (10), Anna Danesi (11), Marina Lubian (1), Sara Bonifacio (4), Federica Squarcini (19), Alessia Mazzaro (24).

: Cristina Chirichella (10), Anna Danesi (11), Marina Lubian (1), Sara Bonifacio (4), Federica Squarcini (19), Alessia Mazzaro (24). Libero : Monica De Gennaro (6), Eleonora Fersino (7), Sara Panetoni (20).

: Monica De Gennaro (6), Eleonora Fersino (7), Sara Panetoni (20). Schiacciatrici : Alessia Gennari (3), Caterina Bosetti (9), Miriam Sylla (17), Elena Pietrini (14), Anastasia Guerra (12), Sofia D'Odorico (16), Alice Degradi (21), Terry Enweonwu (22), Elena Perinelli (23), Loveth Omoruyi (25).

: Alessia Gennari (3), Caterina Bosetti (9), Miriam Sylla (17), Elena Pietrini (14), Anastasia Guerra (12), Sofia D'Odorico (16), Alice Degradi (21), Terry Enweonwu (22), Elena Perinelli (23), Loveth Omoruyi (25). Opposti: Paola Egonu (18), Sylvia Nwakalor (15).

Le dichiarazioni di coach Mazzanti: "Questa lista è basata sulle giocatrici che sono state protagoniste nelle stagioni precedenti e su chi si è maggiormente messa in mostra nell'ultimo campionato. Mettendo insieme queste due cose è venuto fuori il gruppo. Dentro le 25 ci sono atlete che oltre alla Volleyball Nations League disputeranno anche i Giochi del Mediterraneo. Penso che la VNL rimanga una competizione molto competitiva e il fatto che il ranking mondiale sia diventato determinante anche per la qualificazione olimpica, rende necessario cercare di mettere in campo sempre la formazione più competitiva. Faremo attenzione alla condizione fisica delle ragazze, però, è chiaro che ogni tappa andrà affrontata al massimo, con l’obiettivo di qualificarsi alla Final 8 di Ankara".

Pietrini in ESCLUSIVA: la baby-ragazza terribile è cresciuta

I convocati dell'Italia maschile (numero di maglia)

Alzatori : Simone Giannelli (6), Riccardo Sbertoli (8), Paolo Porro (20), Marco Falaschi (10).

: Simone Giannelli (6), Riccardo Sbertoli (8), Paolo Porro (20), Marco Falaschi (10). Centrali : Gianluca Galassi (14), Simone Anzani (17), Lorenzo Cortesia (13), Fabio Ricci (2), Marco Vitelli (25), Roberto Russo (19), Leandro Mosca (30).

: Gianluca Galassi (14), Simone Anzani (17), Lorenzo Cortesia (13), Fabio Ricci (2), Marco Vitelli (25), Roberto Russo (19), Leandro Mosca (30). Libero : Fabio Balaso (7), Leonardo Scanferla (24), Alessandro Piccinelli (21).

: Fabio Balaso (7), Leonardo Scanferla (24), Alessandro Piccinelli (21). Schiacciatori : Daniele Lavia (15), Alessandro Michieletto (5), Mattia Bottolo (12), Francesco Recine (3), Oreste Cavuto (4), Davide Gardini (11), Fabrizio Gironi (18).

: Daniele Lavia (15), Alessandro Michieletto (5), Mattia Bottolo (12), Francesco Recine (3), Oreste Cavuto (4), Davide Gardini (11), Fabrizio Gironi (18). Opposti: Giulio Pinali (1), Yuri Romanò (16), Ivan Zaytsev (9), Tommaso Stefani (22).

Le dichiarazioni di coach De Giorgi: "Le scelte fatte per questa VNL rientrano in un progetto lavorativo di squadra più ampio che comprende i Giochi del Mediterraneo e l’attività della Nazionale Under 22. Questo mi permetterà di osservare e tenere sott’occhio un numero di atleti allargato che saranno tutti eleggibili e candidabili durante la lunga estate. Naturalmente le scelte fatte sono in continuità con il percorso intrapreso lo scorso anno; con questo intendo dire che tutti dovranno essere attivamente coinvolti; il concetto di partecipazione attiva è fondamentale. Ognuno di loro dovrà dimostrare voglia di migliorare, senso di appartenenza ai valori della maglia azzurra e voglia di sacrificarsi per i compagni. Il nostro è un percorso sia tecnico sia valoriale; sono le due facce della stessa medaglia. Al termine della prima parte della stagione trarrò le prime conclusioni utili e propedeutiche alla preparazione dei Campionati de Mondo".

Zaytsev in esclusiva tra Tokyo, lavatrici e animo ribelle

Serie A1 femminile Non c'è pace per Sarah Fahr: altro infortunio al ginocchio 20/04/2022 A 08:43