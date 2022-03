Italia si conferma protagonista della pallavolo mondiale, a 360° e non soltanto per i risultati ottenuti dai suoi club o dalle sue Nazionali. In data odierna è stato infatti raggiunto l'accordo di convenzione triennale tra la FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) e la Regione Emilia-Romagna, affinché quest'ultima diventi una delle principali sedi delle discipline federali. Bologna è stata così scelta quale città organizzatrice delle finali di VNL maschile 2022, in programma dal 20 al 24 luglio prossimi, e anche delle finali degli Europei 2023, sempre maschili, cui l'Italvolley di Fefè De Giorgi si presenterà da squadra detentrice del titolo, grazie al altre manifestazioni. In Emilia-Romagna si svolgeranno infatti anche tappe del campionato italiano di Beach Volley, le finali del campionato italiano di Sitting Volley e alcuni collegiali di preparazione delle Nazionali giovanili. L'si confermamondiale, a 360° e non soltanto per i risultati ottenuti dai suoi club o dalle sue Nazionali. In data odierna è stato infatti raggiunto l'accordo ditra la(Federazione Italiana Pallavolo) e la, affinché quest'ultima diventi una delle principali sedi delle discipline federali.è stata così scelta quale città organizzatrice delle, in programma dal 20 al 24 luglio prossimi, e anche delle, sempre maschili, cui l'Italvolley disi presenterà da squadra detentrice del titolo, grazie al 3-2 rifilato alla Slovenia nel settembre scorso. Oltre a questi eventi clou, da non sottostimare anche l'importanza di. In Emilia-Romagna si svolgeranno infatti anche tappe del campionato italiano di, le finali del campionato italiano die alcuni collegiali di preparazione delle Nazionali giovanili.

Il presidente federale, Giuseppe Manfredi, ha espresso tutta la propria soddisfazione per l'avvenuto accordo: "Da presidente federale non posso che essere soddisfatto di un simile accordo. La Regione Emilia-Romagna si sta rivelando molto attiva e vicina al mondo dello sport italiano, sapere di far parte di un simile movimento ci fa davvero piacere. Qui la pallavolo gioca in casa, il presidente Bonaccini è un grande appassionato del nostro sport. Voglio ringraziarlo per questo accordo, per noi rappresenta una soddisfazione enorme".

Ad

Alessandro Michieletto inarrestabile: 2 ace di fila!

Pallavolo Monza vola a Tours per vincere la CEV Cup: tutte le info 6 ORE FA

Manfredi ha poi confermato l'enorme crescita di interesse verso la pallavolo, sia femminile che maschile, forse anche per merito dei risultati ottenuti agli ultimi Europei disputati: "L’accordo triennale risponde alle esigenze del territorio: tante sono le regioni che ci stanno chiedendo di portare la pallavolo nelle proprie località. C’è voglia di far vivere il territorio attraverso lo sport. Noi siamo molto felici di stringere un accordo del genere, le nostre attività copriranno tutta la regione con una progettualità ben precisa. Ci saranno i grandi eventi, ma anche i collegiali e i ritiri estivi, sono convinto che avremo tantissime occasioni per migliorare ulteriormente l’accordo".

Entusiasta anche Julio Velasco, direttore tecnico del settore giovanile maschile: "Ringrazio sia la regione, sia la FIPAV. Ogni anno lavoriamo in condizioni migliori per quanto riguarda il settore giovanile, quest’anno per esempio volevo che le tre nazionali giovanili lavorassero in posti vicini, in maniera da permettere un maggiore confronto e collaborazione tra i diversi staff. Io mi considero un argentino emiliano, sarà bello allenare la nazionale in una regione a cui sono così legato".

Onnipotente Lavia! 4 punti di fila, Trentino ai quarti

SuperLega Uomini 2021-22 Perugia vince la regular season: ecco il quadro Playoff IERI A 22:21