Imoco Conegliano nel Mondiale per Club femminile. Dopo il Praia Clube (25-17; 25-16; 25-18) e chiudono al 1° posto la Pool A, garantendo indirettamente la qualificazione alla semifinale anche al Fener di Arina Fedorovtseva. Domani, alle ore 13:00, sarà allora semifinale contro uno tra VakifBank Istanbul e Minas Tênis Clube: il club turco allenato da Guidetti è sicuramente strafavorito nel match in programma oggi per le 16:30, ma la squadra brasiliana venderà cara la pelle per tentare l'assalto al primato nella Pool B ed evitare il dream team nel penultimo atto del torneo. Altra prova super per Paola Egonu, autrice di 22 punti con 3 muri-punto, e sontuosa Joanna Wolosz in regia; bene anche Hristina Vuchkova, specialmente a muro, e bentornata a Miriam Sylla, rivista sul taraflex per la prima volta in questo Mondiale per Club. Non si ferma la marcia dell'nel Mondiale per Club femminile. Dopo il 3-0 rifilato al Fenerbahce , le Pantere fanno bottino pieno anche contro il(25-17; 25-16; 25-18) e chiudono al, garantendo indirettamente la qualificazione alla semifinale anche al Fener di. Domani, alle, sarà alloracontro: il club turco allenato da Guidetti è sicuramente strafavorito nel match in programma oggi per le 16:30, ma la squadra brasiliana venderà cara la pelle per tentare l'assalto al primato nella Pool B ed evitare ilnel penultimo atto del torneo. Altra prova super per, autrice di, e sontuosain regia; bene anche, specialmente a muro, e bentornata a, rivista sul taraflex per la prima volta in questo Mondiale per Club.

Conegliano non fa cadere una palla: tuffo spettacolo di De Gennaro

L’Imoco inizia subito forte in attacco, con Egonu che non dà punti di riferimento al muro del Praia e lavora anche benissimo nel fondamentale a rete. Paola ha lo stesso volto, concentratissimo, della sfida contro il Fenerbahce e, con 7 punti nel set, vuole ovviamente ristabilire le gerarchie con Fedorovtseva; la giovanissima russa (classe 2004) ha infatti scalato la classifica delle migliori realizzatrici del torneo grazie ai 28 punti realizzati nel 3-1 proprio contro il Praia. Insieme a Egonu, anche Kathryn Plummer conferma l’ottimo stato di forma, venendo imbeccata alla perfezione da Wolosz. La palleggiatrice polacca si diverte anche molto nel gioco al centro, trovando in Vuchkova un terminale di riferimento (4 punti per la centrale nel 1° set), e nei tocchi di seconda. Il club brasiliano tiene botta finché riesce, ma nel momento in cui Conegliano decide di fare sul serio, aumentano sensibilmente gli errori. Col 25-17 la squadra di coach Santarelli si aggiudica la certezza del 1° posto nella Pool A e quella di giocare la semifinale domani alle ore 13:00 italiane.

Egonu continua a dare spettacolo anche in apertura di 2° set, trovando perfino una diagonale da posto 2 che si schianta nel mezzo metro – realmente mezzo metro! – dalla rete. Una richiesta di challenge, durata oltre due minuti, spezza il ritmo dell’Imoco, ma le Pantere ci mettono davvero poco a ritrovare la solita coralità e piazzare un break di 3-0 per il 7-4 provvisorio. Suelen Pinto, la libero del Praia, diventa assoluta protagonista difendendo pipe e gamma di Egonu, ma anche le diagonali strette della coppia statunitense di Conegliano, ma dall’altra parte della rete anche Moki De Gennaro fa il suo egregiamente e il Prosecco DOC rimane saldamente avanti (15-9). Megan Courtney si conferma poliedrica come poche altre pallavoliste al mondo, lavorando di fino in attacco e risultando perfetta anche in difesa e nelle alzate in bagher, ma il Praia Clube è più vivo che mai e si avvicina fino al 17-13. I muri-punto di Vuchkova fanno la differenza e inchiodano l’attacco del club brasiliano, lanciando la fuga definitiva di Conegliano. Santarelli manda sul taraflex anche Sylla ed è proprio la capitana azzurra a chiudere il set col mani-out che vale il 25-17.

Plummer chiude il 1° set con una bomba in diagonale

Il Praia cambia in palleggio, per giocare meno al centro e diversificare di più rispetto a quanto fatto fin lì da Claudia Bueno da Silva, ma la musica non cambia. Egonu passa costantemente sopra al muro avversario, mentre Robin De Kruijf lavora benissimo nel fondamentale a rete, inchiodando qualsiasi avversaria per l’8-4. Wolosz prosegue nel suo dominio in regia, smarcando al meglio qualsiasi compagna e affidandosi a Egonu nei momenti in cui le avversarie sembrano poter riavvicinarsi pericolosamente, mentre Anne Buijs si presenta finalmente in questa partita (15-12). Il Praia schiera perfino Oliveira Walewska, leggendaria centrale brasiliana che, a 42 anni, gioca ancora ai massimi livelli mondiali dopo aver vinto tutto in carriera, ma Conegliano ha ormai preso il largo e le avversarie non hanno alcuna possibilità di rimettere in discussione il set. Dai nove metri Wolosz trova l’ace – con l’evidente complicità della ricezione brasiliana – che vale il 3-0, il primato nella Pool A e la semifinale di domani, alle ore 13:00 italiane.

Il tabellino

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - Dentil Praia Clube 3-0 (25-17; 25-16; 25-18)

Conegliano : Caravello (L) n.e., Plummer 12, Courtney 8, Butigan n.e., De Kruijf 7, Folie n.e., Omoruyi n.e., De Gennaro (L), Vuchkova 7, Frosini, Gennari, Wolosz 3, Sylla 3, Egonu 22. All . Santarelli.

: Caravello (L) n.e., Plummer 12, Courtney 8, Butigan n.e., De Kruijf 7, Folie n.e., Omoruyi n.e., De Gennaro (L), Vuchkova 7, Frosini, Gennari, Wolosz 3, Sylla 3, Egonu 22. . Santarelli. Praia: Walewska 1, B. Martinez 11, J. Martinez 5, Bueno da Silva 3, Malinverno, Lemes 6, Buijs 5, A. Pinto, Clemente, Perdigao (L) n.e., Da Silva 5, Janke n.e., S. Pinto (L), Batista. All. Barros.

