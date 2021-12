Paola Egonu si fa uno stupendo regalo di compleanno (23 anni oggi, auguri!) e, con 28 punti, trascina l'Imoco Conegliano all'atto conclusivo del Prosecco DOC supera infatti 3-1 il Minas Tênis Clube, nonostante un 1° set molto complicato e una metà partita giocata da brutta coppia dell'autentico dream team che ormai conosciamo a memoria. Nel 2° set, Egonu firma 10 punti dal 12-15 provvisorio e cambia sostanzialmente volto a una partita che sembrava, fin lì, saldamente nelle mani del club brasiliano. Se l'opposto azzurra è ormai una certezza assoluta, questo successo è però firmato anche dalla regia di Joanna Wolosz e dalla coppia di centrali De Kruijf-Folie: l'olandese (12 punti con 6 muri) è insuperabile a muro e riesce a fare malissimo anche con le fast in parallela, mentre l'azzurra (16) è spaziale nel 1° tempo, riuscendo ad anticipare sempre il colpo e a non dare mai punti di riferimento alle centrali avversarie. Domani sarà allora finale, in programma per le ore 16:30 italiane, contro uno tra VakifBank Istanbul e Fenerbahce Opet Istanbul: tra due ore il derby turco, che metterà di fronte il futuro del volley mondiale col duello tra Arina Fedorovtseva e Isabelle Haak, ci dirà quale sarà l'avversaria di Conegliano nell'epilogo di questo Mondiale per Club. Finale doveva essere e finale sarà!si fa uno stupendo regalo di compleanno (23 anni oggi, auguri!) e, con, trascina l'all'atto conclusivo del Mondiale per Club femminile . Ilsupera infatti, nonostante un 1° set molto complicato e una metà partita giocata da brutta coppia dell'autentico dream team che ormai conosciamo a memoria. Nel 2° set,dal 12-15 provvisorio e cambia sostanzialmente volto a una partita che sembrava, fin lì, saldamente nelle mani del club brasiliano. Se l'opposto azzurra è ormai una certezza assoluta, questo successo è però firmato anche dallae dalla coppia di centrali: l'olandese (12 punti con 6 muri) è insuperabile a muro e riesce a fare malissimo anche con le fast in parallela, mentre l'azzurra (16) è spaziale nel 1° tempo, riuscendo ad anticipare sempre il colpo e a non dare mai punti di riferimento alle centrali avversarie. Domani sarà allora finale, in programma per le ore 16:30 italiane, contro uno tra VakifBank Istanbul e Fenerbahce Opet Istanbul: tra due ore il derby turco, che metterà di fronte il futuro del volley mondiale col duello tra, ci dirà quale sarà l'avversaria di Conegliano nell'epilogo di questo Mondiale per Club.

Plummer chiude il 1° set con una bomba in diagonale

Danielle Cuttino apre questa semifinale con tre grandi giocate, murando anche Megan Courtney e lanciando, insieme agli errori in attacco dell’Imoco, il Minas sull’1-5. Conegliano è fin troppo contratta in apertura di match, non riuscendo a trovare punti di riferimento a muro e sbagliando davvero tanto, mentre le avversarie difendono praticamente tutto e si affidano sempre a Cuttino, anche perché l’opposto sembra in stato di grazia (8-9). Egonu scalda la mano e diventa indifendibile, ma il Minas prosegue nello show di difesa e ricostruzione, obbligando le Pantere a rally tanto lunghi quanto complessi e restando incollato nel parziale con un bel break di 0-3 in cui Cuttino è ancora protagonista (15-15). La ricezione di Kathryn Plummer salta più volte e costa due ace, ma anche in attacco la squadra di coach Santarelli soffre molto, riuscendo a trovare ottime cose solamente col 1° tempo di Raphaela Folie. Il Minas ne approfitta così per allungare sul 17-22 con la slash di Julia Gambatto, ma Folie sale in cattedra a muro e realizza un break personale di 3-0 costringendo al timeout la panchina avversaria. Nemmeno lo show della centrale basta però a impedire il 23-25, perché la coppia Plummer-Gennari manda in rete due servizi e la diagonale di Neriman Ozsoy chiude il set.

Il duello a distanza tra Cuttino e Folie caratterizza anche l’inizio di 2° set, mentre la ricezione di Conegliano va in estrema difficoltà e Megan Courtney continua a soffrire a 360°. Robin De Kruijf piazza così tre muri di fila per rimettere le cose in chiaro e generare un 5-0 che vale l’8-5 in favore delle Pantere. La centrale olandese diventa terminale unico in attacco, perché le compagne mandano fuori qualsiasi tipo di alzata di Wolosz ed Egonu è decisamente sottotono. Il Minas scappa così sul 9-12, con un contro-break incredibile, anche perché gli errori dell’Imoco continuano a essere tantissimi. Conegliano è bruttissima copia del dream team che in realtà sarebbe e a Wolosz non rimane che affidarsi sempre e costantemente a Egonu (16-17). Da posto 2 o posto 4 cambia poco, perché Paola mette in piedi uno show impressionante: 9 punti dal 12-15, con lavoro di spada e di fioretto, ma Cuttino non si fa impressionare e firma il 23-24 con un parziale di 0-3. Egonu va al servizio e bombarda dai nove metri, mettendo a tacere i fischi di un antisportivo pubblico turco, ma il set lo firma Cuttino, in negativo però per il Minas. Pipe out dell’opposto statunitense e 26-24 che vale l’1-1 in termini di set: equilibrio insperato per un’Imoco davvero irriconoscibile.

Conegliano non fa cadere una palla: tuffo spettacolo di De Gennaro

Il Minas sembra pagare psicologicamente il finale di set precedente, inanellando una serie insolita di errori e scivolando sul 6-2 a inizio 3° periodo. Folie continua a dare spettacolo nel gioco veloce, passando sempre con una rapidità impressionante nel colpo e firmando il 10-6; Courtney ritorna invece sui suoi soliti standard di rendimento e l’Imoco doppia le avversarie (12-6) prima del timeout tecnico. La ricezione di Miriam Sylla garantisce maggior qualità e tenuta rispetto a quella di Plummer, quindi coach Santarelli lascia la capitana azzurra sul taraflex e viene abbondantemente ripagato anche in attacco (16-9). Wolosz non ha più bisogno di giocare sistematicamente con le centrali, potendo così armare la mano di Sylla in posto 4 per perfetti mani-out della compagna. Il servizio del club brasiliano cala drasticamente e la squadra di coach Negro incassa nuovamente i 1° tempi spaziali di Folie, oltre al muro con cui Egonu firma il 25-14 dopo un’azione in cui Conegliano difende l’impossibile.

Egonu è protagonista anche a inizio 4° set, piazzando un devastante muro a uno sul tentativo di slash in free-ball di Ozsoy e poi lavorando bene con la solita diagonale da altezze siderali. Sylla mantiene potenza e precisione da posto 4 e coach Negro deve spendere il timeout sul 5-1 in favore di Conegliano, perché la frazione somiglia molto a quella precedente. Le fast di De Kruijf tornano a fare la differenza, con l’olandese che risulta ancora insuperabile a muro (10-5). Due errori consecutivi di Egonu sembrano poter riaprire il set (16-13), ma Sylla ha progetti ben diversi: prima la diagonale fortissima, poi l’ace misurato che vale il +5 (19-14) e spegne ogni velleità di rimonta del Minas. Set e partita li chiude però Sylla, con l'ennesimo mani out di questa sua sfida e la certezza di aver ritrovato appieno anche lei tra le Pantere. Domani l'ultimo atto: contro VakifBank o Fenerbahce poco importa, perché servirà in ogni caso la miglior versione dell'Imoco. Le facce sono però quelle giuste, attente e concentrate verso l'ennesima cavalcata trionfale di una squadra irripetibile. Il taraflex ci dirà se saranno gioie o dispiaceri ma, a prescindere dal risultato, questa Conegliano continua a scrivere stupende pagine di storia pallavolistica.

Frosini cecchina da lontano: punto su difesa difficile

Il tabellino

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano - Minas Tênis Clube 3-1 (23-25; 26-24; 25-15; 25-19)

Conegliano : Caravello, Plummer 3, Courtney 8, Butigan n.e., De Kruijf 12, Folie 16, Omoruyi n.e., De Gennaro (L), Vuchkova n.e., Frosini, Gennari, Wolosz, Sylla 9, Egonu 28. All . Santarelli.

: Caravello, Plummer 3, Courtney 8, Butigan n.e., De Kruijf 12, Folie 16, Omoruyi n.e., De Gennaro (L), Vuchkova n.e., Frosini, Gennari, Wolosz, Sylla 9, Egonu 28. . Santarelli. Minas: Gattaz 9, Silva Carneiro 1, Daroit 10, Daher de Menezes n.e., Gambatto 7, Nascimento 3, Moreira (L), Oliveira, Ozsoy 15, Vicente da Silva n.e., Souza, Camile, Henrique Da Silva (L), Cuttino 19. All. Negro.

