Vero Volley Monza! La squadra allenata da Massimo Eccheli conquista la CEV Cup maschile 2021-22, vincendo i primi due set - quelli decisivi - sul taraflex della Salle Robert Grenon di Tours. Vlad Davyskiba trascina i compagni a un trionfo europeo incredibile, peraltro non inficiato dall'estromissione dello Zenit Kazan decisa da FIVB e CEV dopo l'inizio del conflitto russo-ucraino. Non si ha la controprova di come sarebbe infatti terminata la semifinale, col club russo forte del 3-1 maturato all'Arena, ma non per questo bisogna sottostimare l'importanza del successo di un gruppo che ci ha stupiti fin dalla Supercoppa Italiana, persa soltanto in finale contro l'Itas Trentino di Santi Orduna. Il palleggiatore di Monza è spettacolare nei primi due set, seppur non sorretto dalla ricezione dei compagni, e - per quanto già certo dell'addio dalla Vero Volley - si prodiga anche in dig difensive che lasciano tutti senza parole, anche il pubblico francese. Storica! La squadra allenata daconquista lamaschile 2021-22, vincendo i primi due set - quelli decisivi - sul taraflex delladi Tours.trascina i compagni a un, peraltro non inficiato dall'estromissione dellodecisa da FIVB e CEV dopo l'inizio del conflitto russo-ucraino. Non si ha la controprova di come sarebbe infatti terminata la semifinale, col club russo forte del 3-1 maturato all'Arena, ma non per questo bisogna sottostimare l'importanza del successo di unfin dalla, persa soltanto in finale contro l'di Alessandro Michieletto . Se Davyskiba gioca una finale di ritorno sontuosa (16 punti, col 63% in attacco e 3 ace) a soli 20 anni, grande partita anche per il veterano. Il palleggiatore di Monza è, seppur non sorretto dalla ricezione dei compagni, e - per quanto già certo dell'addio dalla Vero Volley - si prodiga anche inche lasciano tutti senza parole, anche il pubblico francese.

Coach Eccheli si conferma invece allenatore capace di plasmare, a sua immagine e somiglianza, il gruppo a disposizione, replicando a livello "professionistico" quanto di ottimo fatto, per anni, a livello giovanile tra Milano e Monza. Per il Consorzio un grandissimo risultato anche a livello maschile, durante una stagione in cui la squadra femminile sembra potersi inserire tra Conegliano e Novara nella corsa Scudetto. Vincere in questo palazzetto, con questa atmosfera, peraltro 3-0, è impresa da marchiare a fuoco nella storia di questo club, che attualmente compendia benissimo l'esperienza dei veterani (tra i quali Georg Grozer, "the man with the hammer", autore oggi di 11 punti con 3 muri) e la freschezza di giovani talenti destinati a scrivere pagine importanti nella storia della pallavolo, non solo italiana.

Ad

Davyskiba firma l'1-0 di Monza a Tours: che giocata!

Pallavolo Davyskiba firma l'1-0 di Monza a Tours: che giocata! UN' ORA FA

A breve il report completo della partita...

Il tabellino

Tours VB - Vero Volley Monza 0-3 (24-26; 18-25; 18-25)

Tours : Derouillon , Graciano , Perry (L) , Leandro , Pelvet (L) , Tillie , Chauvin , Bruckert , Toledo , Teryomenko , Meier , Palonsky , Coric , Totele . All . Fronckowiak.

: Derouillon , Graciano , Perry (L) , Leandro , Pelvet (L) , Tillie , Chauvin , Bruckert , Toledo , Teryomenko , Meier , Palonsky , Coric , Totele . . Fronckowiak. Monza: Grozdanov , Karyagin , Calligaro , Dzavoronok , Orduna , Federici (L) , Galassi , Katic , Beretta , Davyskiba , Gaggini (L) . All. Eccheli.

* * *

Rivivi la sfida Tours-Monza in VOD (Contenuto premium)

Premium Pallavolo Tours VB - Vero Volley Monza 19:50-22:06 Live

Pallavolo Monza vola a Tours per vincere la CEV Cup: tutte le info 21/03/2022 A 16:20