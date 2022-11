Volleyball Nations League tornerà anche nel 2023 e, con largo anticipo, ha già definito le sedi delle due fasi a gironi. Entrambi i tornei vedranno la loro prima fase dilazionata in tre settimane di sfide - 6/11 giugno, 20/25 giugno e 4/9 luglio per la VNL maschile, 30 maggio/4 giugno, 13/18 giugno e 27 giugno/2 luglio quanto a quella femminile - con 12 sedi complessive. Soltanto due i taraflex europei scelti per ospitare (parte) della prima fase maschile: la Week 2 vedrà infatti un girone giocare a Rotterdam (Paesi Bassi) e uno a Orléans (Francia), con gli oranje. Dopo il grande spettacolo offerte nelle edizioni 2022, in cui l'Italia ha trionfato nel torneo femminile e chiuso invece al 4° posto in quello maschile , latornerà anche nele, con largo anticipo, ha già definito le. Entrambi i tornei vedranno la loro prima fase dilazionata indi sfide - 6/11 giugno, 20/25 giugno e 4/9 luglio per la VNL maschile, 30 maggio/4 giugno, 13/18 giugno e 27 giugno/2 luglio quanto a quella femminile - concomplessive. Soltantoscelti per ospitare (parte) della prima fase maschile: la Week 2 vedrà infatti un girone giocare a Rotterdam (Paesi Bassi) e uno a Orléans (Francia), con gli Azzurri di coach Fefè De Giorgi impegnati sul campo

Si dovrà invece attendere il prossimo dicembre per conoscere le sedi delle Finals. Nel 2022, il torneo femminile ha visto la propria fase a eliminazione diretta evolversi sul taraflex di Ankara, mentre quello maschile ha ricevuto il calore del pubblico di Bologna (già sede della fase finale degli Europei maschili 2023). Non cambia la formula della VNL, con 16 squadre partecipanti nel torneo femminile e altrettante in quello maschile, divise in due gironi da otto per ogni "Week" di sfide. Ogni squadra giocherà sostanzialmente 12 partite nella fase a gironi (96 sfide totali per ognuno dei due tornei) e potranno accedere alle Finals le prime 8 classificate della graduatoria combinata. Tutte le partite dei due tornei saranno visibili, in LIVE-Streaming e on-demand, su VolleyballWorld TV.

La fase a gironi della VNL maschile 2023

Week 1 (6-11 giugno), a Ottawa (Canada): Canada, Cuba, Stati Uniti, Germania, Argentina, Paesi Bassi, Italia e Brasile.

La fase a gironi della VNL femminile 2023

Week 1 (30 maggio - 4 giugno), ad Ankara (Turchia): Turchia, Thailandia, Italia , Polonia, Stati Uniti, Corea del Sud, Serbia, Canada.

