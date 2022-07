Italvolley nella finale 3°-4° posto della Volleyball Nations League 2022. Dopo Azzurri bissano con la Polonia e vedono sfumare la medaglia di bronzo, al termine di Finals giocate ben al di sotto dei consueti standard di rendimento della Nazionale. La squadra di coach Fefè De Giorgi soffre in ricezione (10 ace incassati), perfino con Fabio Balaso, e non riesce a difendere come fanno invece Bartosz Kurek e compagni. Non c'è gloria per l'nelladella Volleyball Nations League 2022. Dopo lo 0-3 incassato dalla Francia in semifinale, glibissano con lae vedono, al termine di Finals giocate ben al di sotto dei consueti standard di rendimento della Nazionale. La squadra di coach Fefè De Giorgiincassati), perfino con, e non riesce a difendere come fanno invecee compagni.

grande continuità nei 1° tempi, opzione offensiva in cui l'Italia è oggi davvero carente a causa di una ricezione insufficiente. stoico nelle scelte in palleggio, ma nemmeno un autentico fenomeno può bastare per compensare le difficoltà dei compagni, incapaci di mettere palla a terra con continuità. Delude invece non per questo ridimensionato al termine di queste Finals. La nazionale allenata da Nikola Grbic replica invece quanto fatto dalla Francia nel penultimo atto della competizione, forzando tantissimo dai nove metri, difendendo anche l'impossibile e trovando, opzione offensiva in cui l'Italia è oggi davvero carente a causa di una ricezione insufficiente. Simone Giannelli nelle scelte in palleggio, ma nemmeno unpuò bastare per compensare le difficoltà dei compagni, incapaci di mettere palla a terra con continuità.invece Alessandro Michieletto , in evidente difficoltà sul taraflex dell'Unipol Arena maal termine di queste Finals.

La partita

Un'altra sfida a senso unico, a tutto vantaggio degli avversari. L'Italia soffre in ogni fondamentale e non riesce a giocare la sua consueta Pallavolo, pagando dazio sui devastanti turni in battuta della Polonia e rimanendo ad assistere, quasi impotente, alle grandi difese della squadra allenata da Grbic. La nazionale polacca cambia completamente volto rispetto al k.o. incassato contro gli Stati Uniti nella semifinale, giocando in maniera splendida per larghi tratti dei set e, pur sbagliando 17 battute, dominando a 360° un'Italia che, a un occhio disattento, potrebbe sembrare uscir ridimensionata da questa finale. In realtà, gli Azzurri tentano di giocare come hanno fatto finora, ma devono fare i conti con un'altra squadra - dopo la Francia - capace di difendere oltremodo e di forzare rally più lunghi del solito, almeno rispetto agli standard cui l'Italvolley era abituata in questa VNL. La sfida sta tutta in questi due fondamentali: rapporto battuta/ricezione e qualità nel posizionamento e nelle dig difensivi, in cui ovviamente primeggiano Kamil Semeniuk e compagni. Una sconfitta che non deve assolutamente vanificare il grande lavoro svolto da coach De Giorgi e dal suo staff in questa VNL ma che, al contempo, deve focalizzare l'attenzione su ciò che manca a questa giovane Italia per poter competere alla pari con nazionali, a oggi, superiori. La Polonia era peraltro priva di Norbert Huber e Wilfredo Leon, col fenomeno di Perugia che potrebbe rientrare nei prossimi Mondiali, eppure ha giocato a un livello quasi inaccessibile per gli Azzurri, complici anche i 25 errori non forzati della Nazionale.

Il tabellino

Italia - Polonia 0-3 (16-25; 23-25; 20-25)

Italia : Recine n.e., Michieletto 5, Giannelli 1, Balaso (L), Sbertoli, Zaytsev n.e., Bottolo n.e., Cortesia n.e., Galassi 3, Lavia 14, Romanò 12, Anzani 1, Russo, Scanferla (L). All . De Giorgi.

: Recine n.e., Michieletto 5, Giannelli 1, Balaso (L), Sbertoli, Zaytsev n.e., Bottolo n.e., Cortesia n.e., Galassi 3, Lavia 14, Romanò 12, Anzani 1, Russo, Scanferla (L). . De Giorgi. Polonia: Jakub (L) n.e., Kaczmarek n.e., Kurek 13, Klos n.e., Bednorz n.e., Lomacz n.e., Sliwka 1, Kochanowski 6, Semeniuk 12, Zatorski (L), Janusz 1, Bieniek 10, Fornal 6, Butryn 1. All. Grbic.

