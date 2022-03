Perugia ha vinto la Coppa Italia 2022 di volley maschile. I Block Devils hannno sconfitto Trento per 3-1 (25-17; 25-17; 23-25; 25-23) nell’atto conclusivo andato in scena alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna) e hanno alzato al cielo il trofeo, confermando il pronostico della vigilia. La corazzata umbra, già certa del primo posto nella regular season di SuperLega, ha avuto la meglio sulla seconda forza del campionato, facendo festa per la terza volta nella storia di questa competizione dopo i sigilli del 2018 e del 2019.

Lo squadrone del presidente Sirci aveva perso gli ultimi due atti conclusivi contro Civitanova, oggi è arrivato un meritato trionfo contro i dolomitici che perdono la quarta finale di fila dopo quelle del 2015, 2016, 2017 e mancano l’appuntamento col poker (l’ultima gioia risale al 2013). I ragazzi di coach Nikola Grbic hanno dominato i primi due set, ma gli uomini di Angelo Lorenzetti sono riusciti a reagire nella terza frazione e non si sono arresi nemmeno sul 23-23, quando gli umbri volevano piazzare i due colpi risolutori. Nella quarta frazione Perugia ha trovato i quattro punti di vantaggio (18-14, 21-17), si è vista annullare tre match-point e poi ha chiuso in maniera trionfale.

Prestazione semplicemente superlativa dello schiacciatore Wilfredo Leon (23 punti, 4 aces, 2 muri) e dell’opposto Kamil Rychlicki (21, 3 aces, 2 muri). Regia impeccabile di Simone Giannelli, grande ex della partita (6 punti personali, 3 muri). In doppia cifra anche l’altro martello Matt Anderson (12) e lo strepitoso centrale Stefano Mengozzi (11, 3 muri), che ha affiancato Sebastian Solé (5). A Trento non sono bastati Alessandro Michieletto (19 punti) e Matey Kaziyski (16), affiancati nel modulo a tre schiacciatori da Daniele Lavia (9), 8 punti per il centrale Marko Podrascanin, un po’ sottotono Srecko Lisinac (5).

