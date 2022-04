Sarah Fahr e, anzi, ci priva di una grande protagonista Azzurra anche Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano si è infatti procurata una nuova rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, lo stesso che era stato operato Europei 2021. "Neanche un mese dopo essere tornata a giocare e a solo 8 mesi dal precedente infortunio. Non credo di essere in grado di descrivervi come sto adesso. Vedo tutto nero e non so proprio dove trovare le forze per riaffrontare tutto quanto. Sembra proprio che ci sia qualcuno o qualcosa che non vuole che io faccia quello che più mi piace fare ovvero GIOCARE a pallavolo…", questo lo sfogo via social della giocatrice, davvero sfortunata in un momento cruciale per l'evolversi del suo gioco e della sua carriera. La sfortuna non abbandonae, anzi, ci priva di una grande protagonista Azzurra anche in ottica Mondiali 2022 . La giovane centrale dellasi è infatti procurata unadel ginocchio destro, lo stesso che era stato operato dopo il brutto infortunio di cui Fahr era stata vittima durante gli. "", questo lo sfogo via social della giocatrice, davvero sfortunata in un momento cruciale per l'evolversi del suo gioco e della sua carriera.

Dopo il consulto a Roma, col Professor Mariani, per Fahr la necessità di un nuovo intervento chirurgico. Tegola per Conegliano, che dovrà così fare a meno della sua centrale per altri 6/7 mesi, ma anche per la Nazionale di coach Davide Mazzanti, che si vede così privata di una pedina importante nel suo scacchiere tattico. Innegabile, infatti, che Fahr potesse essere una delle tre (o quattro) centrali, oltre ad Anna Danesi, Cristina Chirichella e Raphaela Folie, nella spedizione che affronterà la rassegna iridata tra cinque mesi. Soprattutto, infine, un brutto colpo, anche nel morale, per una delle nuove stelle della pallavolo femminile italiana, ma non solo.

Due rotture dello stesso legamento, a soli 20 anni d'età, sono un qualcosa di più unico che raro. Siamo certi che Sarah avrà l'attitudine e la mentalità giuste, per trovare quelle energie utili a superare anche questo momento di difficoltà e tornare dove le compete: al centro di una rete, pronta a dominare sui taraflex di ogni parte del Mondo tra 1° tempi e grandi murate. Intanto, le auguriamo una pronta guarigione e la aspettiamo con trepidazione, certi che tornerà presto a scaldarci il cuore indossando quell'Azzurro che, su di lei, andrà sempre di moda.

