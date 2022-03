Dopo le prese di posizione della CEV, anche la Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), che governa gli sport di beach volley, pallavolo e snow volley, ha deciso di imporre sanzioni internazionali, cancellando i Mondiali maschili del 2022. Originariamente in programma dal 26 agosto all'11 settembre prossimi e da disputarsi in sei diverse città della Russia - Ekaterinburg, Kemerovo, Krasnoyarsk, Mosca, Novosibirsk e Ufa - la rassegna iridata maschile dovrà ora trovare un'altra sede. Per quanto riguarda la competizione femminile, il sorteggio è stato ulteriormente rimandato anche se non sembrano essere in discussione le due sedi, ossia Paesi Bassi e Polonia.

La scelta della FIVB segue quella di trasferire le due tappe delle Volleyball Nations League (VNL), originariamente previste proprio in Russia, come risposta al peggioramento continuo della situazione in Ucraina. L'Italia avrebbe preso parte a entrambe le settimane di VNL previste in Russia. La Nazionale femminile avrebbe dovuto infatti giocare a Ufa, dal 28 giugno al 3 luglio 2022, rispettivamente contro Polonia, Thailandia, Russia e Corea del Sud. L'Italvolley maschile avrebbe invece dovuto affrontare Bulgaria, Serbia, Iran e Paesi Bassi tra il 5 e il 10 luglio a Kemerovo.

Il comunicato FIVB

Dopo l'invasione militare dell'Ucraina da parte della Russia, la FIVB rimane gravemente preoccupata per l'escalation della situazione e per la sicurezza del popolo ucraino.

Il Consiglio di amministrazione della FIVB è giunto alla conclusione che sarebbe impossibile preparare e organizzare i Campionati del Mondo in Russia a causa della guerra in Ucraina. Di conseguenza ha deciso di rimuovere dalla Russia l'organizzazione del Campionato mondiale di pallavolo maschile FIVB che si terrà ad agosto e settembre 2022.

La Federazione Russa di Pallavolo e il Comitato Organizzatore Pallavolo 2022 sono stati informati di conseguenza.

La FIVB cercherà una nazione ospitante alternativa per garantire che la famiglia globale di pallavolo, comprese le Federazioni Nazionali, gli atleti, i funzionari e i fan si sentano tutti al sicuro e orgogliosi di partecipare a un festival dello sport gioioso e pacifico.

