Edicola: l'Italia si stringe attorno ad Alex Zanardi: "Non mollare, vinci questa battaglia"

La notizia dell’incidente di ieri di Alex Zanardi nei pressi di Pienza con l'handbike campeggia su tutte le prime pagine dei quotidiani generalisti e sportivi. Il 53enne campione bolognese ha trascorso la notte in condizioni stabili all'Ospedale di Siena, la sua prognosi resta riservata e le sue condizioni molto gravi. Alle 10:30 previsto il nuovo bollettino.

Ha unito ancora una volta l’Italia, Alex Zanardi. La notizia dell’incidente di ieri nei pressi di Pienza durante la staffetta Obiettivo tricolore con altri atleti paralimpici, ha scosso il paese e il mondo dello sport. Il 53enne pilota, paraciclista e leggenda dello sport mondiale ha trascorso la notte in condizioni stabili nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Siena. Il quadro clinico resta molto grave, dopo l’operazione neurochirurgica di oltre tre ore per i traumi riportati alla testa nella caduta dalla sua handbike.

Ad assistere il campione ci sono la moglie Daniela, che era al seguito della carovana, e il figlio Niccolò. Nel frattempo il paese si aggrappa alla speranza e alla forza di questo campione che già 19 anni fa ha affrontato e vinto una battaglia per la vita che molti consideravano impossibile da vincere. In attesa del prossimo bollettino medico, atteso alle ore 10:30, la stampa italiana sportiva e generalista tutta ha dedicato l’apertura ad Alex. Da “Forza Alex non mollare” a “Alex Italia” non c’è testata che non abbia dedicato una foto in prima o un messaggio di speranza per il campione bolognese. Ecco una rassegna delle prime pagine dedicate a Zanardi.

