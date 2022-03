Il Comitato Paralimpico Internazionale ha deciso, in maniera sorprendente, di escludere la Russia e la Bielorussia dalle Paralimpiadi invernali a causa del ruolo del loro paese nella guerra in Ucraina. La decisione è un chiarissimo passo indietro dopo la scelta di ieri, che permetteva ad entrambi i paesi di partecipare ma in maniera neutrale, senza la bandiera e i colori. I giochi inizieranno venerdì 4 febbraio.

Notizia in aggiornamento...

