Zanardi torna in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. I medici: "In corso accertamenti"

L'ospedale milanese ha diramato una nota dopo il trasferimento del 53enne campione paralimpico da Villa Beretta (Lecco) avvenuto nel primo pomeriggio "a causa dell’instabilità delle condizioni cliniche"

A tre giorni dal trasferimento a Villa Beretta a Costa Masnaga nel lecchese, Alex Zanardi torna in terapia intensiva, ricoverato nell’ospedale San Raffaele di Milano. A darne notizia con un comunicato diramato dopo pranzo è stato il direttore sanitario della struttura lombarda Claudio Zanon che ha informato come la decisione di trasferire il campione paralimpico è maturata "a causa dell’instabilità delle condizioni cliniche" di Zanardi. Nella nota si precisa che "non verranno rilasciate ulteriori informazioni sul caso". L’ex pilota di F1 e pluricampione olimpico di handbike era stato dimesso lunedì 21 luglio dalla terapia intensiva dell’Ospedale "Santa Maria Le Scotte" di Siena, dopo il grave incidente di Pienza a metà giugno durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore.

Il comunicato

In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, dopo opportune consultazioni con il Dr. Franco Molteni, Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione Specialistica di Villa Beretta, dove il paziente era degente dal 21 luglio, è stato disposto il trasferimento dello stesso, con adeguati mezzi e adeguata assistenza, presso il reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano".

In una nota dell'ospedale San Raffaele diramata alle ore 19, si legge.

L'equipe sta eseguendo i primi accertamenti per l'inquadramento generale delle condizioni cliniche del paziente.

Il viaggio dalla struttura lecchese al capoluogo lombardo è avvenuto in ambulanza. L'ingresso al pronto soccorso non è avvenuto con le sirene accese. Non è ancora chiaro se verrà emesso un comunicato sulle condizioni di Zanardi.

