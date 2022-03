pattinaggio di figura del 2022, che andranno in scena settimana prossima a Montpellier, mancheranno alcuni dei più grandi nomi con gli atleti russi e bielorussi estromessi dalla competizione. L'International Skating Union è stata una delle numerose organizzazioni sportive a bloccare i rappresentanti dei paesi in gara, dopo l'invasione di Mosca in Ucraina. Ciò significa che la campionessa olimpica Anna Shcherbakova mancherà, al pari di Kamila Valieva - che avrebbe avuto comunque difficoltà a prendere parte comunque alla rassegna - e Alexandra Trusova. Dal 21 al 27 marzo i campionati del mondo di Pattinaggio Artistico saranno trasmessi in diretta su Eurosport e Discovery+. Nei campionati mondiali didel 2022, che andranno in scena settimana prossima a Montpellier, mancheranno alcuni dei più grandi nomi con gli atleti russi e bielorussi estromessi dalla competizione.è stata una delle numerose organizzazioni sportive a bloccare i rappresentanti dei paesi in gara, dopo l'invasione di Mosca in Ucraina. Ciò significa che la campionessa olimpicamancherà, al pari di- che avrebbe avuto comunque difficoltà a prendere parte comunque alla rassegna - e. Dal 21 al 27 marzo i campionati del mondo di Pattinaggio Artistico saranno trasmessi in diretta su

KAMILA VALIEVA, ANNA SHCHERBAKOVA E ALEXANDRA TRUSOVA GAREGGERANNO AI CAMPIONATI MONDIALI DI PATTINAGGIO DI FIGURA?

Nei campionati mondiali di pattinaggio di figura mancheranno alcune delle protagoniste più importanti, con i russi bloccati dalla competizione in seguito allo stop imposto a seguito dell'invasione militare in Ucraina. La campionessa olimpica Anna Shcherbakova non sarà a Montpellier per difendere il titolo mondiale vinto nel 2021 e non ci sarà nemmeno la 'Quad Queen' Alexandra Trusova, recente medaglia di bronzo a Pechino. Trusova aveva destato scalpore per aver perso una medaglia ai Giochi e minacciato di non prendere parte a sfide sul ghiaccio - prima di apparire al Gala finale, vestita come Wonder Woman.

Kamila Valieva probabilmente non sarebbe stata ai campionati del mondo comunque. Un'indagine è in corso probabilmente non sarebbe stata ai campionati del mondo comunque. Un'indagine è in corso sulla sua positività al doping rilevata nel mese di dicembre e nonostante sia stata autorizzata a competere alle Olimpiadi, la stessa atleta aveva messo in dubbio la sua presenza in Francia.

QUALI ALTRI RUSSI MANCHERANNO AI CAMPIONATI MONDIALI DI PATTINAGGIO DI FIGURA?

Il campo femminile è indebolito senza i russi, ma lo stesso si può dire per la competizione a coppie. Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov, che hanno vinto l'argento a Pechino, non saranno in Francia per difendere il loro titolo mondiale di pattinaggio di figura. Aleksandra Boikova e Dmitrii Kozlovskii, che hanno appena perso una medaglia ma hanno rivendicato il bronzo l'anno scorso, saranno anch'essi assenti. Assenti anche i campioni in carica, Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov.

IN ASSENZA DEI RUSSI, QUALI SARANNO LE STAT DEI MONDIALI DI PATTINAGGIO DI FIGURA?

Nella competizione femminile, la coppia giapponese Kaori Sakamoto e Wakaba Higuchi ha una grande chance di vincere l'oro mondiale con Sakamoto che ha sconvolto i russi vincendo il bronzo olimpico a Pechino. Fari puntati anche su Karen Chen degli Stati Uniti, così come You Young della Corea del Sud e Loena Hendrickx del Belgio.

Condannati a vincere anche Sui Wenjing e Han Cong che sono sempre stati i favoriti nella competizione a coppie, avendo stabilito il record mondiale alle ultime Olimpiadi di Pechino. Nella danza su ghiaccio, invece il palcoscenico sarà tutto per la coppia francese Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, candidati ad una vittoria dinanzi al pubblico amico.

