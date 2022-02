Si infittisce il mistero legato alla cerimonia di premiazione del team event di pattinaggio artistico: inizialmente prevista per lunedì 7 febbraio, era stata posticipata al giorno successivo, martedì 8 febbraio.

Tuttavia, anche ieri la premiazione è stata annullata, accumulando un ritardo se non altro preoccupante per la gara del team event in cui, ricordiamo, la Russia (sotto la sigla ROC) aveva avuto la meglio, seguita da USA e Giappone.

Il CIO non si sbilancia, tramite le parole del portavoce Mark Adams:"Ci sono implicazioni legali coinvolte nel tutto, stiamo cercando di risolvere ma al momento non posso dire altro".

