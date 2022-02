Nuova tegola doping nel pattinaggio di figura dopo il caso, ancora aperto, riguardante Kamila Valieva. L’atleta spagnola Laura Barquero, undicesima nelle coppie a Pechino 2022 insieme a Marco Zandron, ha infatti fallito un test antidoping proprio durante i Giochi, risultando positiva a una sostanza proibita, nello specifico il Clostebol. A dare la notizia è stata l’ITA (International Testing Agency) tramite un comunicato pubblicato nel primo pomeriggio di martedì 22 febbraio sul proprio sito ufficiale.

Il campione, si legge nella nota, è stato raccolto lo scorso venerdì, il 18 febbraio, giorno dello short program. Il risultato è stato analizzato e riportato dal laboratorio accreditato con la WADA invece ieri, lunedì 21 febbraio.

Ad

L’atleta, che tra l’altro si allena come sappiamo in Italia, è stata già ovviamente informata sul fatto e potrà richiedere la contro-analisi del campione B. “La questione – si legge sempre nel comunicato – sarà successivamente deferita alla Divisione Antidoping della Corte Arbitrale dello Sport (CAS ADD) per l’aggiudicazione ai sensi delle Regole Antidoping del CIO applicabili ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 (CIO ADR)“.

Pechino 2022 Che spettacolo il gala: le esibizioni più belle 20/02/2022 A 07:27

"Perché hai smesso di lottare?" La dura reazione della coach di Valieva

Pechino 2022 Bing Dwen Dwen si ribalta, Hanyu lo aiuta a rialzarsi 20/02/2022 A 07:04