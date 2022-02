Nathan Chen domina il programma corto maschile dei Giochi di Pechino 2022. Lo statunitense è autore di una prova superlativa, che gli vale il punteggio di 113.97 e un buon margine sugli inseguitori, compreso Yuzuru Hanyu che stecca al suo rientro.

Il podio virtuale vede con Chen il duo giapponese formato da Yuma Kagiyama (108.12) e Shoma Uno (105.90).

Daniel Grassl è perfetto nel corto: 90.64 e qualificazione

Chen si porta a casa un punteggio tecnico altissimo grazie a un quadruplo flip altissimo, un bel triplo axel e una combinazione perfetta quadruplo lutz+triplo toeloop, conditi da ottime componenti tecniche che lo fanno rispondere immediatamente alla prova di Kagiyama.

Chen incanta, dominio nel programma corto

È il più giovane tra i giapponesi, infatti, a guidare la spedizione del Sol Levante, davanti al più quotato Uno, ma soprattutto al bicampione olimpico Yuzuru Hanyu, autore di una prova deludente. Hanyu parte malissimo con un salchow che doveva essere quadruplo in apertura di programma e invece esce solo semplice, quindi uno zero. Bene invece la combinazione quadruplo toeloop+triplo toeloop con braccia alzate, e bene anche il triplo axel oltre alla sequenza di passi, ma incerto sulle trottole ed è solo ottavo con 95.15.

Gli italiani

Vanno bene per come sono costruiti i loro progrmmi sia Daniel Grassl, sia Matteo Rizzo. I due azzurri sono 12° e 13° con un buon corto. Rizzo, tra l'altro, torna al programma del 2018-2019 (con variazioni tecniche), abbandonando la musica dei Maneskin per tornare a una versione per pianoforte di "Nel blu dipinto di blu". Hanno rispettivamente 90.64 e 88.63 e sono in piena corsa per centrare la Top 10.

