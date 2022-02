sia Nicole Della Monica-Matteo Guarise sia Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini superano il taglio e li rivedremo quindi venerdì dalle 12:00 per il programma lungo. Il programma corto delle coppie di artistico si conclude con l'obiettivo centrato in casa Italia : piazzare entrambi i sodalizi in finale. Infatti,e li rivedremo quindi venerdì dalle 12:00 per il programma lungo.

A guidare la gara sono i padroni di casa Sui-Han, dati per favoriti, ma in vantaggio su Valieva col quadruplo, la Russia vince l'oro nel team event solo di pochi centesimi. Sarà dunque una gara agguerritissima.

Della Monica-Guarise: "Manca qualcosa nel lanciato, ma bene il cambio nel salto"

Pechino 2022 Della Monica-Guarise: "Manca qualcosa nel lanciato, ma bene il cambio nel salto" UN' ORA FA

La parte alta della classifica

I favoriti alla vigilia erano Wenjing Sui e Cong Han: padroni di casa e idoli indiscussi, sono attesi dal pubblico locale per la chiamata all'oro. Per il momento il lavoro è fatto a metà, ma nulla è ancora scritto.

La coppia cinese, infatti, con un esercizio bellissimo e ben eseguito, va sì in testa, ma ha 84.41 punti, ossia soltanto 16 centesimi di vantaggio da Evgenia Tarasov e Vladimir Morozov, anche loro autori di una prestazione superlativa.

Al terzo post c'è un'altra coppia russa, quella formata da Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov, anche loro protagonisti di un esercizio intenso e di alta qualità, che li porta a 82.76 punti, quindi non lontani dalla vetta. Le prime cinque posizioni, comunque, sono un monopolio cino-russo, perché al quarto posto ci sono Noikova-Zoklovskii e al quinto Peng-Jin, tutti racchiusi in meno di 10 punti.

Gli italiani

Per quanto riguarda gli azzurri, ci sono luci e ombre. Nicole Della Monica e Matteo Guarise si piazzzano decimi, con 63.58 che è comunque meglio di quanto raccolto nel team event, ma ci sono ancora delle sbavature. Il triplo toeloop in parallelo si rivela la scelta giusta, ma Nicolw cade sul triplo rittberger lanciato e anche alla spirale della morte viene dato un livello più basso. Sono comunque decimi, con la speranza di alzare il livello con il long program.

Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini nello short program di Pechino 2022 Credit Foto Getty Images

Più difficile invece la qualificazione per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini: lei infatti cade due volte, la prima su una transizione in preparazione a un salto e la seconda sul triplo salchow in parallelo. La base tecnica, comunque, è più bassa rispetto a quella di molte altre coppie e quindi i due italiani si qualificano con 55.83, il punteggio più basso prima del taglio.

